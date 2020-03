Triprolidina: Cos'è e A Cosa Serve

Generalità

Cos'è la Triprolidina?

La triprolidina è un principio attivo antistaminico utilizzato principalmente per alleviare alcuni sintomi tipici di allergie, influenza e raffreddore.

Redazione Triprolidina - Struttura Chimica

Per espletare la sua azione terapeutica, la triprolidina deve essere assunta per via orale. Si tratta, tuttavia, di un principio attivo che non viene mai somministrato da solo, ma sempre in associazione ad altri principi attivi, quali decongestionanti come la pseudoefedrina, analgesici e antipiretici come il paracetamolo e in alcuni casi, antitussivi come il destrometorfano.

I medicinali contenenti triprolidina attualmente in commercio in Italia (Marzo 2020) sono tutti farmaci da banco (OTC), quindi, acquistabili senz'obbligo di presentazione di ricetta medica, il cuo costo è a completo carico del cittadino (farmaci di fascia C).

Esempi di Medicinali contenenti Triprolidina