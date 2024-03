Possono essere scatenati da eventi apparentemente banali o neutri, ma che toccano corde emotive significative per chi li percepisce. I trigger sono in grado di attivare specifiche regioni del cervello legate alle emozioni e ai ricordi , portandoci a rivivere intensamente sensazioni del passato per noi emotivamente rilevanti. Generano un impulso che amplifica le emozioni e spesso innesca un comportamento non premeditato , poco utile o, anche, pericoloso. Per questo motivo è molto difficile riuscire a prevederli o a gestire con razionalità le nostre reazioni a essi.

I cosiddetti "trigger emotivi" sono stimoli esterni o interni che attivano nella persona emozioni , sensazioni o ricordi legati a eventi significativi, traumatici, dolorosi o stressanti. Possono essere parole, immagini, luoghi, odori o anche comportamenti di chi è attorno a noi, intenzionali o no. I trigger emotivi sono vissuti da chi li percepisce come più di semplici stimoli: attivano una risposta, risultato di una complessa interazione tra vulnerabilità personali, ricordi e contesto presente.

Ogni individuo può rispondere ai propri trigger in maniera diversa, a seconda delle proprie esperienze di vita e della propria sensibilità e reattività. Alcune persone potrebbero reagire in modo molto evidente, presentando delle forti manifestazioni emotive, come pianto, urla, impulsività o esplosioni di rabbia. Altre potrebbero mostrare segni meno espliciti, provando, però, ansia, irritabilità, tristezza, ma anche tensione muscolare, sudorazione eccessiva , difficoltà respiratorie o altre reazioni psicofisiologiche.

Quando uno stimolo viene percepito come un trigger possiamo reagire in modi diversi , manifestando rabbia, tristezza, ma anche ansia o panico . I trigger agiscono come un filo invisibile che lega il presente al nostro bagaglio emotivo , riversandolo in modo improvviso nel momento attuale.

I trigger emotivi sono fenomeni complessi che influenzano profondamente il nostro benessere psicologico e la nostra capacità di adattamento. In una realtà sempre più rapida e sovra stimolata, siamo continuamente esposti a numerosi "attivatori" di impulsi, spesso incontrati anche solamente al di là dello schermo. Riceviamo costantemente notizie e informazioni, alcune delle quali potrebbero spingerci a sentirci inadeguati o impotenti rispetto al mondo attorno a noi, in certi casi, portando alla luce un trauma o un disagio interiore più strutturato. Per questo motivo, è necessario imparare a comprendere e affrontare i propri trigger al fine di poter gestire i rischi della sovraesposizione e mantenere il proprio benessere psicologico. Per imparare a stare in un mondo così ricco di stimoli, alcuni potenzialmente "triggeranti", è necessaria una piena consapevolezza dei propri limiti e delle proprie esigenze, nonché una maggiore capacità di spirito critico e accettazione.

Come affrontare i trigger emotivi

Affrontare i trigger emotivi richiede consapevolezza, spirito critico e strategie di coping efficaci. Di seguito alcuni suggerimenti pratici su come gestire i trigger emotivi.

Il primo passo per affrontare i propri trigger emotivi è imparare a riconoscerli. Prestare attenzione alla tipologia di stimoli che generalmente attivano in noi pensieri, emozioni e reazioni fisiche può essere molto utile per individuare le situazioni che possono generarli e, in base a questo, regolare la nostra esposizione. Praticare consapevolezza e spirito critico. È importante individuare i propri trigger emotivi con più consapevolezza e spirito critico, rimanendo presenti nel momento, senza reagire in modo automatico. La consapevolezza ci porta a "osservare" gli stimoli che riceviamo senza esserne sopraffatti.

È importante individuare i propri trigger emotivi con più consapevolezza e spirito critico, rimanendo presenti nel momento, senza reagire in modo automatico. La consapevolezza ci porta a "osservare" gli stimoli che riceviamo senza esserne sopraffatti. Sviluppare strategie di coping. Per gestire al meglio i trigger è utile sviluppare delle proprie personali strategie di coping, come ad esempio la respirazione, le tecniche di ancoraggio, la mindfulness, l'esercizio fisico o altre ancora. Un lavoro con un professionista della salute mentale può essere utile per sperimentare diverse strategie e individuare quella più utile per sé.

Riconoscere, comprendere e gestire i trigger emotivi è un passo fondamentale per il proprio benessere psicologico e relazionale. Alcune persone potrebbero essere "attivate" da stimoli di diversa natura, capaci di innescare una serie di emozioni che possono essere vissute come fortemente amplificate. Se non si è in grado di gestire con efficacia il proprio modo di reagire ai trigger, al punto da interferire significativamente con la propria vita quotidiana e con il proprio benessere emotivo, è molto importante rivolgersi a un professionista della salute mentale per gestire al meglio gli impulsi ed elaborare strategie per elaborare in maniera efficace il proprio passato.

Non riuscire a gestire in modo funzionale i propri comportamenti in risposta ai trigger emotivi potrebbe essere un possibile campanello di allarme per un disagio più strutturato; un terapeuta può aiutare a esplorare le radici del proprio malessere emotivo e a elaborare specifici interventi psicologici per valutare ed eventualmente gestire la problematica manifestata.

