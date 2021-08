Trifluoperazina: Cos'è, Effetti Collaterali, Struttura

Generalità Che Cos'è la Trifluoperazina e Caratteristiche generali La trifluoperazina è un principio attivo antipsicotico impiegato nel trattamento di disturbi psichici di vario tipo. Redazione Trifluoperazina - Struttura Chimica Affinché possa esercitare la sua azione terapeutica la trifluoperazina deve essere assunta per bocca; difatti la si trova in medicinali formulati come compresse per uso orale. Nel nostro Paese, ad oggi (agosto 2021), la trifluoperazina è disponibile all'interno di una specialità medicinale avente nome commerciale Modalina®. Per essere venduto, tale medicinale necessiterebbe la presentazione di apposita ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificato come farmaco di fascia A, il suo costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

A Cosa Serve? Quando si Usa la Trifluoperazina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'impiego della trifluoperazina è indicato in tutti i seguenti casi: Trattamento dei disordini psicotici (alterazioni dell'equilibrio psichico);

Controllo delle sensazioni di tensione, agitazione e ansia negli individui affetti da: Nevrosi; Disturbi psicosomatici (alterazioni psichiche che portano ad un disagio fisico che, tuttavia, si verifica senza che vi sia alcuna malattia corporea a scatenarlo).



Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Trifluoperazina Prima di iniziare un trattamento con trifluoperazina è necessario informare il medico se il paziente che deve assumere il principio attivo: È affetto da alterazioni della retina, in quanto la trifluoperazina può peggiorarli;

Soffre di problemi cardiaci di qualsivoglia tipo (ad esempio, angina, aritmie, ecc.) o se qualcuno dei suoi famigliari soffre di simili patologie;

Soffre di demenza;

Ha sofferto di problemi legati alla formazione di trombi o se qualcuno dei suoi famigliari ha avuto problemi simili;

Ha avuto un ictus o ha una predisposizione allo sviluppo di ictus (come problemi cardiaci, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, storia famigliare di ictus, vizio del fumo, eccessivo uso di alcol, ecc,);

È anziano;

In passato ha avuto reazioni d'ipersensibilità a farmaci noti come fenotiazine. Durante il trattamento con trifluoperazina, invece, il medico deve essere immediatamente contattato se si manifesta una combinazione dei seguenti sintomi: Febbre;

Grave rigidità muscolare;

Acinesia;

Eccessiva sudorazione;

Accelerazione del battito cardiaco;

Pressione sanguigna alterata;

Perdita di coscienza. Il medico va subito allertato poiché i suddetti sintomi possono essere indice di insorgenza di sindrome neurolettica maligna che necessita di cure mediche immediate e della sospensione dell'assunzione del principio attivo. Infine, ricordiamo che nel caso di terapia prolungata con dosi elevate di trifluoperazina, il medico effettuerà controlli regolari del paziente per valutarne lo stato di salute. NOTA BENE La trifluoperazina può alterare la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari, soprattutto all'inizio del trattamento, a causa della comparsa di effetti indesiderati come sonnolenza e vertigini. Pertanto, si raccomanda di usare cautela ed evitare simili attività qualora tali effetti dovessero manifestarsi. In caso di dubbi, rivolgersi al medico.

Meccanismo d'Azione Come Funziona la Trifluoperazina e Come Agisce? La trifluoperazina appartiene alla classe delle fenotiazine e, in quanto tale, espleta la sua azione terapeutica antagonizzando i recettori per la dopamina di tipo D2. Più precisamente, le ricerche condotte per indagarne l'azione hanno dimostrato che essa agisce in maniera selettiva nell'area cerebrale in cui sono situati i gangli della base e il diencefalo. Alla trifluoperazina sono attribuite anche proprietà antiadrenergiche centrali.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Trifluoperazina e in Quali Dosi? La trifluoperazina è disponibile in forma di compresse per uso orale all'interno delle quali può trovarsi in differenti concentrazioni (compresse da 1 mg e da 2 mg). Sarà il medico a stabilire quale dosaggio è indicato per ciascun paziente, pertanto si raccomanda di attenersi strettamente alle sue indicazioni, sia per quel che riguarda il quantitativo di farmaco da assumere che per quel che riguarda frequenza delle somministrazioni e durata del trattamento. Ad ogni modo, di seguito riporteremo (a titolo puramente indicativo) le dosi di trifluoperazina solitamente impiegate in terapia. Pazienti adulti Disturbi psichiatrici : la dose iniziale solitamente raccomandata varia dai 5 mg ai 10 mg di trifluoperazina al giorno. In seguito, il medico può decidere di aumentare il dosaggio di 5 mg ogni due o tre giorni, anche in questo caso, è necessario seguire le indicazioni del medico.

: la dose iniziale solitamente raccomandata varia dai 5 mg ai 10 mg di trifluoperazina al giorno. In seguito, il medico può decidere di aumentare il dosaggio di 5 mg ogni due o tre giorni, anche in questo caso, è necessario seguire le indicazioni del medico. Ansia e agitazione : la dose raccomandata varia da 1 mg a 4 mg di trifluoperazina al giorno da assumersi in dosi frazionate nell'arco della giornata secondo prescrizione medica. Bambini Bambini con lievi disturbi del comportamento : la dose raccomandata è di 1 mg di trifluoperazina al giorno.

: la dose raccomandata è di 1 mg di trifluoperazina al giorno. Bambini con disturbi complessi ricoverati in ospedale : la dose solitamente raccomandata va dai 3 mg ai 6 mg di trifluoperazina al giorno, secondo prescrizione medica. Dimenticanza di una Dose Se ci si dimentica di assumere una dose di trifluoperazina NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, rivolgersi al medico o al farmacista.

Gravidanza e Allattamento La Trifluoperazina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della trifluoperazina nelle donne in gravidanza, nelle donne che sospettano di esserlo e nelle donne che intendono pianificare una gravidanza, così come nelle madri che allattano al seno andrebbe evitato a meno che non sia stato il medico a prescriverlo in quanto lo ritiene assolutamente necessario. Anche in questo caso, tuttavia, l'assunzione del principio attivo dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente sotto il suo stretto controllo. Ad ogni modo, è particolarmente importante evitare l'assunzione di trifluoperazina durante i primi tre mesi di gestazione. I neonati le cui madri hanno assunto il principio attivo durante gli ultimi tre mesi di gravidanza devono essere attentamente monitorati poiché poterebbero manifestare sintomi come tremori, rigidità e/o debolezza muscolare, agitazione, sonnolenza, difficoltà a respirare e a nutrirsi (sindrome da astinenza e sintomi extrapiramidali). In caso di comparsa di simili effetti nel bambino è necessario contattare subito il medico. Alla luce di quanto appena detto, pertanto, appare chiaro quanto sia importante che le donne in gravidanza - accertata, presunta o in fase di pianificazione - e le madri che allattano al seno informino il medico della loro condizione prima di iniziare una terapia con trifluoperazina.