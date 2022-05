Cure Termali Migliori per le Donne: Quando e Quali Fare in base all'Età

Le cure termali hanno oggettivi riscontri scientifici validati nel trattamento di diverse patologie e disturbi. L'efficacia di determinate acque termali e fanghi termali nella salute della donna, a seconda delle patologie più frequenti caratterizzanti le varie fasce di età, inoltre, le ha inserite nei percorsi di cura più praticati. La crenoterapia, ossia la tecnica che fa uso dei mezzi termali per trattare particolari disturbi sanitari, infatti, viene sempre più associata e mirata alla singola patologia e a sostegno di terapie farmacologiche e anche chirurgiche per molteplici patologie della sfera femminile,

Cure Termali: Cosa Sono?

Le acque termali sono acque che sgorgano naturalmente in alcune zone (definite termali per la presenza di sorgenti) geografiche. Si differenziano per colore, odore, sapore, limpidità, ma anche per temperatura, densità, indice di rifrazione, abbassamento crioscopico, pressione osmotica, conducibilità elettrica, pH, radioattività. A fare la differenza sono anche la presenza di ammoniaca, nitriti, nitrati, ossigeno, idrogeno solforato, i gas contenuti, la quantità di azoto, il grado solfidrometrico, la durezza o l'alcalinità.

Le acque termali presenti in Italia, utilizzate per i diversi trattamenti, sono: