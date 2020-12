Il trattamento di questo tipo di tosse è sostanzialmente legato al trattamento della causa di origine. In alcuni casi, tuttavia, per alleviare la tosse stizzosa e i fastidi da essa provocati, è possibile ricorrere all'uso di rimedi naturali o farmaci, naturalmente, previo consiglio medico.

Tuttavia, nonostante si tratti di un sintomo, questo tipo di tosse è in grado di dare origine ad altri disturbi che possono peggiorare ulteriormente le condizioni del paziente. Oltre a questo, in particolare quando causata da fattori di natura patologica, la tosse stizzosa si accompagna ad altri sintomi dalla gravità più o meno elevata.

La tosse stizzosa non è una malattia in sé, ma un sintomo che deriva da cause di diversa origine e natura.

Che cos'è la Tosse Stizzosa?

Come accennato, quando si parla di tosse stizzosa ci si riferisce ad una tosse incessante, insistente e, per questo motivo, estremamente fastidiosa da sopportare. Questa definizione non fa riferimento ad altre caratteristiche della tosse, come, ad esempio, la presenza o meno di espettorato (catarro). Per tale ragione, la dicitura "tosse stizzosa" potrebbe essere impiegata per indicare sia una tosse grassa che una tosse secca, purché ostinata e difficile da sopportare. Tuttavia, nel linguaggio comune, quando si parla di tosse stizzosa, si è soliti riferirsi ad una tosse particolarmente secca che porta ad una notevole irritazione della gola.

Ad ogni modo, la tosse stizzosa - come del resto qualsiasi altro tipo di tosse - non è una patologia, bensì un sintomo che può essere provocato da diversi fattori. Più precisamente, in linea di massima, la tosse viene considerata come un meccanismo difensivo attuato dall'organismo al fine di proteggere e liberare le vie aeree da potenziali pericoli (sostanze irritanti, allergeni, ecc.).