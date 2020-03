Tosse Secca: Cos'è, Cause e Cure

Generalità Che cos'è la Tosse Secca? Quando si parla di tosse secca ci si riferisce ad un tipo di tosse del tutto privo di espettorazione catarrale. Shutterstock La tosse secca non è una malattia in sé, bensì è un sintomo che può originare da cause di diversa natura. Solitamente, la tosse secca è tipica di patologie virali (infezioni delle vie aeree sostenute da virus) e di patologie infiammatorie che interessano l'albero bronchiale, ma non solo. Un passo indietro per capire: cos'è la Tosse? La tosse è un meccanismo di difesa che viene messo in atto dal nostro organismo quando le vie aeree entrano in contatto con agenti irritanti e/o patogeni (smog, fumo, virus, batteri, ecc.) nel tentativo di allontanarli ed eliminarli. Nel trattamento della tosse, quindi, è molto importante individuarne la causa scatenante.

Tipi di Tosse Secca In funzione della causa scatenante, della durata e del modo in cui la tosse secca si manifesta, è possibile distinguere differenti tipologie di questo sintomo. Entrando più nel dettaglio, possiamo individuare: Tosse secca stizzosa : si tratta di un tipo di tosse estremamente fastidioso da sopportare, incessante e insistente.

: si tratta di un tipo di tosse estremamente fastidioso da sopportare, incessante e insistente. Tosse secca persistente : la tosse secca viene definita persistente quando perdura da più di tre settimane.

: la tosse secca viene definita persistente quando perdura da più di tre settimane. Tosse secca cronica : si parla di tosse secca cronica quando la sua durata è superiore alle otto settimane.

: si parla di tosse secca cronica quando la sua durata è superiore alle otto settimane. Tosse secca allergica : è la tosse secca che si manifesta nei pazienti affetti da patologie allergiche che interessano le vie aeree.

: è la tosse secca che si manifesta nei pazienti affetti da patologie allergiche che interessano le vie aeree. Tosse secca da reflusso : si tratta di una tosse secca e persistente che vede la sua causa nella risalita dei fluidi acidi dello stomaco verso l'esofago. Questi causano irritazione inducendo lo stimolo tussivo.

: si tratta di una tosse secca e persistente che vede la sua causa nella risalita dei fluidi acidi dello stomaco verso l'esofago. Questi causano irritazione inducendo lo stimolo tussivo. Tosse cardiaca: si tratta di un tipo di tosse causato da alcune patologie cardiache.

Complicanze La Tosse Secca può dare origine a Complicazioni? Se la tosse secca non viene prontamente trattata (dopo un'accurata diagnosi allo scopo di individuarne la causa scatenante), il continuo presentarsi del sintomo potrebbe dare origine a complicanze. Ad esempio, si potrebbe assistere alla comparsa di dolore al petto, imputabile al continuo stimolo tussivo; ma anche a lesioni delle vie aeree e dei polmoni nei casi più gravi. Il tipo di complicanze potrebbe inoltre essere diverso in funzione della causa d'origine della tosse secca.

Diagnosi Importanza di una corretta Diagnosi in presenza di Tosse Secca Al fine di garantire un rapido e corretto trattamento, la diagnosi in caso di tosse secca è fondamentale. Se in molti casi essa può esser causata da patologie di lieve entità o da fattori facilmente risolvibili, in altri casi questo sintomo potrebbe essere indice di malattie più gravi. Per tale ragione, sarebbe bene rivolgersi sempre al proprio medico, a maggior ragione se la tosse secca si accompagna ad altri sintomi, più o meno gravi, come ad esempio (ma non esclusivamente): Battito cardiacoaccelerato;

Compromissione della capacità di linguaggio;

Difficoltà respiratorie;

Emissione di sangue con la tosse;

Disidratazione;

Disturbi del sonno(ad esempio, insonnia, ipersonnia);

Drastica perdita di peso;

Forte dolore durante la deglutizione;

Forte dolore toracico;

Gonfiore delle gambe e delle caviglie;

Minzione frequente. In seguito ad un'accurata indagine anamnestica e ad una visita, allo scopo di confermare e migliorare la diagnosi, il medico può decidere di sottoporre il paziente ad analisi ed esami diagnostici (ad esempio, analisi del sangue, TAC, risonanza magnetica, ecc.) e/o di indirizzarlo verso il consulto con medici specialisti (ad esempio, pneumologo, cardiologo, oncologo, ecc.).