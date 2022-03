Tosse Secca: Cos'è, Cause, Rimedi e Cure

La tosse è un meccanismo di difesa che viene messo in atto dal nostro organismo quando le vie aeree entrano in contatto con agenti irritanti e/o patogeni (smog, fumo , virus, batteri , ecc.) nel tentativo di allontanarli ed eliminarli. Nel trattamento della tosse, quindi, è molto importante individuarne la causa scatenante .

La tosse secca non è una malattia in sé, bensì è un sintomo che può originare da cause di diversa natura. Solitamente, la tosse secca è tipica di patologie virali (infezioni delle vie aeree sostenute da virus) e di patologie infiammatorie che interessano l' albero bronchiale , ma non solo.

In funzione della causa scatenante, della durata e del modo in cui la tosse secca si manifesta, è possibile distinguere differenti tipologie di questo sintomo. Entrando più nel dettaglio, possiamo individuare:

In molti casi, la tosse secca non si manifesta come unico sintomo, ma insorge in associazione ad una sintomatologia più o meno varia ed accentuata.

Per quanto riguarda le cause di natura patologica, di seguito verranno elencate le principali malattie che possono dare origine al sintomo della tosse secca.

Le cause alla base della tosse secca possono avere origine patologica (ad esempio, insulti batterici o infezioni virali , patologie allergiche, altre malattie del tratto respiratorio, ecc.), oppure essere di natura fisica (ad esempio, inalazione di sostanze irritanti, fumo, smog, ecc.), o ancora, la tosse secca potrebbe manifestarsi come conseguenza dell' assunzione di alcuni tipi di farmaci . Ad esempio, certi farmaci antipertensivi - come gli ACE-inibitori - annoverano fra i propri effetti indesiderati proprio la tosse secca.

Per tale ragione, sarebbe bene rivolgersi sempre al proprio medico, a maggior ragione se la tosse secca si accompagna ad altri sintomi, più o meno gravi, come ad esempio (ma non esclusivamente):

Al fine di garantire un rapido e corretto trattamento, la diagnosi in caso di tosse secca è fondamentale. Se in molti casi essa può esser causata da patologie di lieve entità o da fattori facilmente risolvibili, in altri casi questo sintomo potrebbe essere indice di malattie più gravi.

Non mancano, inoltre, possibili rimedi naturali, per i quali è comunque bene chiedere il consiglio preventivo del proprio medico .

In alcuni casi, sempre dietro consiglio medico, è altresì possibile ricorrere all'uso di farmaci per il trattamento sintomatico della tosse secca . In queste situazioni, sono indicati i cosiddetti sedativi della tosse che, agendo direttamente a livello centrale, aiutano a "spegnere" lo stimolo tussivo conferendo sollievo al paziente.

Per questo è molto importante rivolgersi al proprio medico che, attraverso un'accurata diagnosi, sarà in grado di prescrivere al paziente la terapia che meglio si addice al suo specifico caso.

