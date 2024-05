Tosse secca persistente: cosa fare? A cosa è dovuta?

Quelle sopra riportate sono alcune delle principali e possibili cause responsabili della comparsa di tosse secca persistente, ma quanto scritto non intende essere un elenco esaustivo .

Cosa fare in caso di tosse secca persistente?

In presenza di tosse persistente, soprattutto se la causa che sembra averla scatenata pare essersi risolta (ad esempio, eventuali patologie infettive delle vie aeree), è sempre bene rivolgersi al medico.

Con l'aiuto di questa figura sanitaria sarà, infatti, possibile stabilire la motivazione che ha portato al protrarsi della tosse secca.

Se lo reputa necessario, il medico potrà quindi prescrivere analisi ed esami specifici (ad esempio, radiografia del torace) per poter effettuare una corretta diagnosi in modo da determinare l'eventuale presenza di condizioni non ancora identificate e di poter procedere con la prescrizione di un'eventuale terapia.

Sono, invece, assolutamente sconsigliate e da evitare l'auto-diagnosi e l'auto-prescrizione di farmaci per trattare la tosse secca persistente. Difatti, anche se si è portati a pensare che per eliminare il sintomo sia necessario ricorrere all'uso di medicinali per calmare la tosse (spesso liberamente acquistabili senza prescrizione medica), non è detto che questi siano sempre necessari o utili, poiché in alcune situazioni, in funzione della causa scatenante il sintomo, simili farmaci potrebbero risultare del tutto inefficaci o addirittura controproducenti.