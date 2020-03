Tosse secca: cura e rimedi

Premessa La cura per la tosse secca non è sempre così immediata. Ricordiamo, infatti, che essa costituisce un sintomo comune a numerose patologie; pertanto, prima di intraprendere qualsivoglia terapia, è indispensabile accertare l'agente causale attraverso una serie di indagini diagnostiche.

Contrariamente al pensiero comune, è buona regola evitare l'autoterapia (anche e soprattutto nello stadio iniziale di una patologia) nell'intento di calmare la tosse secca. Difatti, in assenza del parere di un esperto, la terapia fai-da-te potrebbe essere pericolosa principalmente perché i farmaci o le sostanze utilizzate per "calmare" la tosse potrebbero ritardare od ostacolare una successiva diagnosi. Un passo indietro per capire...

La tosse secca è spia accesa di moltissime affezioni di natura differente. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, la tosse secca è un sintomo caratteristico d'infezioni delle alte vie respiratorie, e per questo risulta facilmente risolvibile. In altri pazienti, invece, la tosse secca può nascondere malattie differenti, quali ad esempio asma, reazioni allergiche, BPCO e cancro polmonare/laringeo.

Sovente, la tosse secca ha un'origine psicogena, ovvero correlata a condizioni di stress, ansia e panico.

Rimedi omeopatici Alcuni pazienti affetti da tosse secca beneficiano dalla somministrazione di prodotti omeopatici, quali in particolare: Lycopodium clavatum: utile per il trattamento della tosse cronica dipendente da solleciti a livello della laringe

Hepar sulfuris: indicato per il trattamento della tosse secca, roca, abbaiante. Utilizzata anche per combattere la tosse spasmodica secca dipendente da correnti d'aria fredda.

Phosphorus: rimedio omeopatico indicato per la tosse nervosa, che tende a peggiorare in presenza di odori forti e pungenti.

Aconitum napellus: rimedio omeopatico indicato per il trattamento della tosse secca, abbaiante e rauca. Si raccomanda sempre di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'omeopata e di evitare nel modo più assoluto l'auto-terapia.