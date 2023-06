La tosse secca è spia accesa di moltissime affezioni di natura differente. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, la tosse secca è un sintomo caratteristico d'infezioni delle alte vie respiratorie , e per questo risulta facilmente risolvibile. In altri pazienti, invece, la tosse secca può nascondere malattie differenti, quali ad esempio asma , reazioni allergiche , BPCO e cancro polmonare/laringeo.

Contrariamente al pensiero comune, è buona regola evitare l'autoterapia (anche e soprattutto nello stadio iniziale di una patologia) nell'intento di calmare la tosse secca. Difatti, in assenza del parere di un esperto, la terapia fai-da-te potrebbe essere pericolosa principalmente perché i farmaci o le sostanze utilizzate per calmare la tosse potrebbero ritardare od ostacolare una successiva diagnosi.

La cura per la tosse secca non è sempre così immediata. Ricordiamo, infatti, che essa costituisce un sintomo comune a numerose patologie; pertanto, prima di intraprendere qualsivoglia terapia, è indispensabile accertare l'agente causale attraverso una serie di indagini diagnostiche.

I farmaci sedativi per la tosse sono indicati per sopprimere il sintomo senza tuttavia interferire in alcun modo con la causa che l'ha indotta. Detto questo, si comprende come sia necessario curare anche la malattia di base. Peraltro, i suddetti farmaci non sempre possono essere utilizzati.

I farmaci più utilizzati in terapia contro la tosse secca sono i sedativi della tosse , in grado quindi di esercitare su di essa una potente azione calmante.

Per garantire il giusto grado di umidità alla gola e prevenire la disidratazione da tosse secca, si consiglia di bere molti liquidi. Da preferire il latte caldo con il miele per ammorbidirne le mucose della gola.

Per evitare spiacevoli effetti collaterali, il consiglio è quello di far sempre presente al farmacista o al medico l'eventuale somministrazione di farmaci per la cura di una data malattia.

Come alternativa ai sedativi di sintesi per la cura della tosse secca di entità lieve o moderata , è possibile servirsi dei rimedi naturali. A tale scopo, le tisane o le preparazioni erboristiche a base di piante dalle proprietà calmanti ed emollienti sono particolarmente indicate.

I 10 migliori rimedi per la tosse secca

Quella di seguito è una selezione dei rimedi naturali per lenire la tosse secca, scelti tra quelli disponibili per l'acquisto online e particolarmente apprezzati dagli utenti online

Infuso fiori di malva Pompadour

Questo prodotto comprende 3 confezioni da 20 filtri di Infuso Fiori di Malva Pompadour, idratante e lenitivo e cararatterizzato da un gusto gradevole sia al naturale, sia con l'aggiunta di zucchero o miele. La Malva sylvestris è una pianta ricca di mucillagine, sostanza gelatinosa dalle note virtù idratanti, da sempre utilizzata per i suoi benefici effetti lenitivi. La concentrazione di fiori essiccati e finemente sminuzzati produce al primo impatto con l'acqua bollente un colore blu/violetto molto intenso, che cambia e si dissolve in pochi secondi. Pompadour seleziona i migliori ingredienti direttamente nei Paesi d'origine.

Sciroppo Naturale Erbecedario

Lo sciroppo proposto da Erbecedario è per bambini e a base di estratti di Tiglio e Camomilla, senza alcool e dal gusto gradevole. Il prodotto viene realizzato in modo artigianale nei laboratori erboristici di Sprea, sui Monti Lessini, in provincia di Verona. Per i bambini sono consigliate 15/20 gocce, 2 volte al giorno (totale 30/40 gocce) sciolte in un po' d'acqua o direttamente in un cucchiaino lontano dai pasti, per gli adulti bisogna raddoppiare la quantità. Si consiglia l'assunzione consecutiva per almeno 1 mese, si può poi proseguire per altri due mesi (totale 3 mesi), in seguito ai quali sono consigliati almeno 15 giorni di interruzione prima di iniziare un altro ciclo.

Integratore di malva Dr. Giorgini

Questo integratore ha diversi effetti positivi: ha una azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente e urinario, promuove il transito intestinale e regolarizza volume e consistenza delle feci, ha un'azione lenitiva sulla mucosa orofaringea. Inoltre, questo prodotto ha un'azione emolliente e lenitiva su tutte le mucose. Si consiglia l'assunzione di 1 misurino (10 ml) diluito in acqua calda o fredda, una o due volte al giorno in qualunque momento (da 10 a 20 ml al giorno); mescolare e dolcificare a piacere. Se desiderato, la dose giornaliera può essere diluita in una bottiglia d'acqua da consumare nell'arco della giornata.

Integratore di tiglio Erbavita

Le capsule Monoplanta di Erba Vita sono una linea di integratori alimentare di origine vegetale, che garantiscono l'apporto costante dei principi attivi e una qualità inalterata nel tempo. Questo integratore favorisce il fisiologico rilassamento e coadiuva il riposo notturno, oltre a calmare le mucose. La confezione è da 60 capsule facilmente ingeribili. Si consiglia di assumere da 2 a 3 capsule al giorno, al bisogno e la sera prima di coricarsi, con acqua. La formulazione è messa a punto all'interno dei laboratori di Ricerca e Sviluppo dell'azienda, che si avvalgono delle più avanzate tecnologie per garantire prodotti efficaci, sicuri e sostenibili.

Lisonatural Advance Bambini

Lisonatural Advance Bambini è uno sciroppo naturale per bambini contro la tosse secca e la tosse grassa e in particolare quella che accompagna le infezioni delle alte vie aeree. Il suo gusto è particolarmente gradevole grazie alla presenza di aromi naturali di mora e fragola: in questo modo sarà più semplice la somministrazione dello sciroppo ai bambini. Grazie alla presenza dei polisaccaridi della piantaggine, il miele e i flavonoidi del timo, Lisonatural Advance Bambini agisce sulla mucosa irritata attraverso due meccanismi: forma una pellicola che protegge la mucosa faringea dal contatto con agenti esterni irritanti, riducendo la stimolazione dei ricettori della tosse; favorisce l'idratazione del muco, facilitandone la rimozione e ha effetto emolliente e di conseguenza lenitivo sulla mucosa.

Ecco gli altri rimedi a base naturale che vanno a completare la top ten dei preparati più apprezzati dagli utenti di Amazon: