Quali Cure e Trattamenti sono disponibili Contro la Tosse Psicogena?

Per contrastare la tosse psicogena è necessario agire sulle cause psicologiche che hanno scatenato il sintomo in questione.

Nelle situazioni meno severe, in cui non vi è una vera e propria componente patologica, per eliminare - o comunque limitare il più possibile - la tosse psicogena, può essere utile ricorrere all'apprendimento e alla conseguente messa in pratica di tecniche di rilassamento come esercizi di respirazione e la meditazione.

Nei casi più severi, invece, in cui la componente psicologica che dà origine alla tosse nervosa nasconde o evolve verso una vera e propria forma patologica, è assolutamente necessario l'intervento del medico e, ancor meglio, di figure specializzate in quest'ambito, quali sono lo psicologo e lo psicoterapeuta.

Accanto ad una terapia psicologica di supporto, in taluni casi potrebbe rendersi necessario anche il ricorso a un trattamento farmacologico a base di farmaci ansiolitici o antidepressivi, a seconda dei casi.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, il trattamento sintomatico con farmaci sedativi della tosse non è efficace nell'eliminare la tosse psicogena, pertanto, simili medicinali andrebbero evitati.

Ad ogni modo, sarà lo specialista a decidere, caso per caso, quale strategia terapeutica è meglio intraprendere per eliminare la tosse psicogena e la sua causa scatenante in ciascun paziente.