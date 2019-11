Poiché la tosse persistente è un sintomo a tutti gli effetti, la sua completa risoluzione dipende dalla cura della malattia o del disturbo che l'ha provocata (ad esempio, somministrazione di antiasmatici in presenza di asma; somministrazione di gastroprotettori e antiacidi in caso di tosse da reflusso; somministrazione di antibiotici in presenza di infezioni batteriche; terapia chirurgica, radioterapia e/o chemioterapia in presenza di tumori; ecc.).

Una volta eliminato il fattore scatenante, difatti, la tosse persistente dovrebbe scomparire.

Tuttavia, in alcuni casi - oltre alla terapia volta all'eliminazione della causa scatenante - il medico può decidere di prescrivere farmaci per il trattamento sintomatico della tosse persistente, allo scopo di conferire sollievo al paziente da questo fastidioso e insistente sintomo.

Chiaramente, il trattamento varia in funzione del tipo di tosse manifestata dal paziente.

Per trattare la tosse persistente di tipo secco, è possibile ricorrere all'uso dei cosiddetti farmaci antitussivi o sedativi della tosse, che dir si voglia. Si tratta di principi attivi capaci di "spegnere" il riflesso tussigeno direttamente a livello centrale dove questo origina (centro nervoso della tosse). Fra questi, ricordiamo:

Per il trattamento della tosse persistente grassa è necessario ricorrere a farmaci che siano in grado di facilitare l'espulsione del catarro. Per tale ragione, in simili situazioni si ricorre all'uso di principi attivi dotati di azione espettorante, mucolitica e mucoregolatrice, fra cui ricordiamo:

Il catarro che caratterizza la tosse persistente di tipo grasso deve essere necessariamente espulso; in nessun caso, pertanto, si può ricorrere all'uso di farmaci sedativi come avviene per la tosse persistente secca.

Ad ogni modo, per informazioni più approfondite circa i possibili trattamenti della tosse, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Calmare la Tosse.

Nota Bene

Benché molti dei suddetti farmaci siano inquadrati come farmaci senz'obbligo di prescrizione (SOP) o come farmaci da banco (OTC) - quindi, come farmaci acquistabili liberamente in farmacia o parafarmacia - prima di utilizzarli, è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico di fiducia. Difatti, anche se per la dispensazione di simili medicinali non è necessario presentare la ricetta medica, ciò non significa che essi siano privi di controindicazioni o effetti collaterali. Inoltre, il loro uso non sempre è indicato e la possibilità di ricorrere o meno ad una terapia sintomatica dipende dalla causa che ha dato origine al sintomo (ad esempio, in caso di tosse da reflusso, il trattamento sintomatico è del tutto inutile).

Infine, ricordiamo nuovamente che, in qualsiasi caso, il consulto del medico è sempre necessario in presenza di tosse persistente, giacché - come visto in precedenza - potrebbe essere spia di patologie di diverso tipo, alcune delle quali anche molto gravi.