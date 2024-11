Come far passare la tosse con il catarro che dura da giorni?

Per quanto possa essere sgradevole e fastidiosa, la tosse grassa costituisce un importantissimo strumento di difesa e protezione per le vie respiratorie ; all'interno del catarro espulso con i colpi di tosse grassa si trovano infatti centinaia di piccolissimi microorganismi che, se trattenuti all'interno delle vie aeree, potrebbero aggravare o ancor peggio incoraggiare l'infezione.

La tosse grassa o produttiva si distingue per la presenza di un espettorato denso e viscoso, il catarro , invece assente nella variante secca o non produttiva .

Se dura da giorni, può essere influenza

Influenza e tosse camminano spesso per mano: non a caso, la maggior parte delle infezioni a carico delle vie aeree si manifesta proprio con attacchi più o meno frequenti di tosse. Più precisamente, l'andamento della tosse durante la malattia influenzale non è costante: se raffreddore ed influenza esordiscono tipicamente con la tosse secca, negli stadi più avanzati la tosse produttiva potrebbe prendere il sopravvento.

La comparsa della tosse grassa viene generalmente interpretata come una complicanza dell'affezione respiratoria primaria, sinonimo di un'infezione (spesso batterica) in atto.

Nella maggior parte dei casi, la tosse grassa dipendente da simili patologie respiratorie tende a regredire da sé nell'arco di una manciata di giorni, senza necessariamente ricorrere all'ausilio di farmaci mucolitici o espettoranti.

Solo in caso di necessità, il medico può prescrivere farmaci per la tosse o altri sussidi terapeutici per alleggerire i sintomi e velocizzare la rimessa in salute.