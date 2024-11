Cosa fare quando si ha la tosse grassa? Come farla passare?

Più raramente, la tosse grassa è frutto di patologie o condizioni di maggiore spessore clinico, come per esempio l' asma , la polmonite , la broncopneumopatia cronico ostruttiva , l' ascesso polmonare , la bronchiectasia e la fibrosi cistica .

Contrariamente all'opinione comune, la tosse grassa costituisce un prezioso riflesso protettivo, che l'organismo mette in atto per liberare velocemente le vie respiratorie intasate da un "tappo" di muco . Per esempio, nelle classiche affezioni respiratorie come raffreddore e influenza , la formazione di grossi accumuli di muco misto a batteri e altri tipi di patogeni ostacola la normale respirazione ; in simili circostanze, il riflesso della tosse – il quale favorisce l'espulsione delle secrezioni mucose infette – è particolarmente utile per velocizzare i tempi di guarigione della malattia di base.

Prima, però, di passare alla descrizione delle varie proposte terapeutiche alla tosse grassa, è opportuno ricordare che quest'ultima non è una malattia , quanto piuttosto un sintomo , per l'esattezza un sintomo di affezioni respiratorie come quelle citate nella premessa. Tale precisazione è fondamentale per capire come la cura della malattia di base (terapia causale) risulti a dir poco essenziale per risolvere alla radice il problema della tosse grassa, molto più dei rimedi impiegati per combattere direttamente quest'ultima (terapia sintomatica). Quindi, riportando un esempio atto a chiarire quanto appena affermato, se la causa della tosse grassa è un'infezione di natura batterica, il paziente dovrà aggiungere, ai rimedi descritti più avanti, una terapia antibiotica specifica contro il batterio responsabile dell'infezione (N.B.: l'assunzione di antibiotici determina un inevitabile indebolimento del sistema immunitario ; per questo motivo, per rafforzare le naturali difese dell'organismo , è consigliabile assumere contemporaneamente yogurt con fermenti lattici vivi o integrare la dieta con un probiotico ).

Quale farmaco prendere quando si ha la tosse grassa?

In presenza di tosse grassa, il medico può consigliare o prescrivere i cosiddetti farmaci mucolitici e/o i cosiddetti farmaci espettoranti.

Farmaci mucolitici : conosciuti più semplicemente come mucolitici, questi farmaci sono in grado di favorire la fluidificazione del muco e agevolarne l'eliminazione, in quanto agiscono a livello delle proteine costituenti il suddetto muco, "frantumandole".

I mucolitici sono indicati quando il "tappo" di muco, incollato alle vie aeree, presenta una consistenza talmente densa e viscosa, che il paziente trova difficoltosa la sua espulsione dalla bocca con un colpo di tosse.

: conosciuti più semplicemente come mucolitici, questi farmaci sono in grado di favorire la e agevolarne l'eliminazione, in quanto agiscono a livello delle proteine costituenti il suddetto muco, "frantumandole". I mucolitici sono indicati quando il "tappo" di muco, incollato alle vie aeree, presenta una consistenza talmente densa e viscosa, che il paziente trova difficoltosa la sua espulsione dalla bocca con un colpo di tosse. Farmaci espettoranti : noti anche come espettoranti, questi medicinali sono capaci di favorire l'espulsione del secreto mucoso in eccesso, presente lungo le vie respiratorie (trachea e bronchi in particolare).

Lo spurgo della stasi mucosa, indotto dagli espettoranti, libera le vie aeree, migliorando sensibilmente il benessere del paziente.

Qualche informazione in più in merito ai mucolitici

I farmaci mucolitici più utilizzati sono: la bromexina (Bisolvon Linctus), l'acetilcisteina (Fluimucil) e l'erdosteina (Erdotin).

I farmaci mucolitici sono controindicati nei bambini di età inferiore ai 2 anni, dal momento che, specificatamente in questi soggetti, aumentano sensibilmente il rischio di ostruzione bronchiale.

Quali farmaci evitare?

Sebbene la tosse grassa costituisca spesso una condizione effettivamente fastidiosa e irritante (sia per il malato, sia per chi gli sta accanto), in sua presenza è bene NON assumere farmaci antitussivi (o sedativi per la tosse). In siffatte circostanze, infatti, questi medicinali - che sono largamente impiegati per il controllo della tosse secca - ostacolerebbero la fisiologica e naturale rimozione dei batteri imprigionati nel muco, allungando i tempi di guarigione o, ancora peggio, incoraggiando la proliferazione dei patogeni.

Tra gli antitussivi più controindicati, per i motivi sopra riportati, rientrano sicuramente quelli di natura narcotica, come per esempio la codeina e il destrometorfano.