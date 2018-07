Cura e Trattamento della Tosse Cronica

Come anticipato, la cura della tosse cronica dipende sostanzialmente dal trattamento della causa che l'ha scatenata.

Pertanto, la strategia terapeutica da adottare per eliminare la tosse cronica dovrà essere stabilita dal medico in funzione della causa che ha dato origine a questo sintomo: antinfiammatori steroidei in presenza di bronchite e BPCO; antiasmatici in presenza di asma; antiacidi e gastroprotettori in caso di malattia da reflusso gastroesofageo; chemioterapia, radioterapia e/o terapia chirurgica in presenza di tumori dei polmoni e delle vie aeree; ecc.

Il ricorso al trattamento sintomatico, invece, difficilmente risulta utile alla risoluzione del problema della tosse cronica, poiché esso non è in grado di curare la malattia di base che l'ha indotta.