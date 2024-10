Che cos'è la tosse cronica? Si definisce tosse cronica la tosse avente una durata superiore alle otto settimane. Se la tosse dura meno di otto settimane ma più di tre, è più corretto parlare di tosse persistente; mentre se la durata è inferiore alle tre settimane si parla più propriamente di tosse acuta. Generalmente, la tosse cronica rappresenta il sintomo di una qualche condizione patologica di base che, pertanto, richiede l'esecuzione di una diagnosi corretta al fine di intraprendere un idoneo trattamento. Le patologie che possono provocare tosse cronica sono molte, di diversa origine e natura. A differenza di quanto avviene con altri tipi di tosse (come, ad esempio, la tosse persistente o la tosse stizzosa), il trattamento sintomatico con farmaci antitussivi o espettoranti potrebbe rivelarsi inutile nella maggior parte dei casi. La cura della tosse cronica, infatti, è intimamente correlata al trattamento della patologia di base da cui origina e quest'ultima, spesso e volentieri, richiede terapie e farmaci specifici. Lo sapevi che… Nonostante quanto appena affermato, secondo molti esperti, la tosse cronica dovrebbe essere considerata come una malattia a sé stante anche quando origina da altre patologie.

Tipi di tosse cronica La tosse cronica - come del resto qualsiasi altro tipo di tosse - può essere sostanzialmente di due tipi: Grassa : la tosse cronica grassa, o produttiva che dir si voglia, è caratterizzata dalla presenza di catarro (espettorato) le cui caratteristiche possono variare in funzione della causa che l'ha scatenata.

: la tosse cronica grassa, o produttiva che dir si voglia, è caratterizzata dalla presenza di catarro (espettorato) le cui caratteristiche possono variare in funzione della causa che l'ha scatenata. Secca: la tosse cronica secca è un tipo di tosse molto fastidioso in cui non vi è alcuna produzione di catarro, quindi non vi è alcun tipo di espettorazione. La presenza di un determinato tipo di tosse piuttosto di un altro dipende sostanzialmente dalla causa scatenante. A tal proposito si ricorda che, in alcuni casi, la tosse cronica può manifestarsi inizialmente come secca per poi evolvere gradualmente verso la forma grassa.

Quando preoccuparsi? Generalmente, una tosse che perdura da più di otto settimane dovrebbe sempre destare una certa preoccupazione nel paziente, spingendolo a richiedere il consulto del medico, a maggior ragione se si manifesta in associazione ad altri sintomi. Difatti, come abbiamo visto, una tosse cronica è spesso indice di svariate patologie, alcune delle quali decisamente gravi. Il compito del medico sarà quindi quello di eseguire una corretta diagnosi al fine di mettere in atto la giusta strategia terapeutica per risolvere sia la tosse cronica, sia la causa che l'ha provocata.

Tosse che non passa: come capire se la tosse è cronica? Come ribadito nel corso dell'articolo, la tosse cronica ha una durata superiore alle otto settimane. Pertanto, indipendentemente dalla tipologia di tosse (grassa o secca) che può colpire il paziente, essa viene diagnosticata facilmente come cronica quando la sua durata supera il suddetto intervallo di tempo. Più difficile può essere, invece, l'individuazione della causa che ha dato origine al sintomo oggetto dell'articolo. Per eseguire una diagnosi di questo tipo, il medico dovrà innanzitutto ottenere informazioni circa le caratteristiche della tosse cronica che affligge il paziente. A questo proposito, può essere utile conoscere: Il tipo di tosse cronica manifestata (grassa o secca);

Il momento della giornata in cui la tosse tende a manifestarsi (ad esempio, al mattino, la sera, durante la notte, oppure indifferentemente durante l'arco della giornata);

Quando presente, le caratteristiche dell'espettorato (colore, consistenza, viscosità, ecc.). Naturalmente, oltre alle suddette informazioni, il paziente dovrà informare il medico anche della presenza di qualsiasi altro sintomo. In aggiunta alla raccolta dei dati anamnestici, il medico può prescrivere l'esecuzione di analisi specifiche ed esami diagnostici allo scopo di porre una diagnosi corretta, quali, ad esempio, analisi del sangue, analisi dell'espettorato quando presente, test allergici, spirometria, RX al torace, TAC, risonanza magnetica e gastroscopia. Oltre a ciò, il medico può altresì consigliare al paziente di effettuare visite specialistiche (ad esempio, visita pneumologica, visita gastroenterologica, visita allergologica, visita oncologica, ecc.).