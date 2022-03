Torcicollo: Sintomi, Cause e Rimedi

Il torcicollo può avere una durata transitoria e risolversi spontaneamente. Tuttavia, se questo sintomo è persistente e particolarmente grave, è sempre meglio consultare un medico, in modo da escludere altre condizioni sottostanti. A seconda dei fattori scatenanti il torcicollo, il medico indicherà un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema.

Trattamento e Rimedi

Torcicollo: Terapia Farmacologica

Il trattamento per il torcicollo dev'essere stabilito in funzione della causa scatenante. Normalmente, il dolore al collo è risolvibile mediante una semplice terapia con farmaci analgesici ed antinfiammatori.

I più utilizzati a tale scopo sono:

Talvolta, il dolore percepito a livello del rachide cervicale è particolarmente intenso, pertanto, il paziente necessita di un collare ortopedico per velocizzare la guarigione ed attenuarne i sintomi.

Discorso differente dev'essere posto per il torcicollo conseguente a lesioni gravi, dipendente per esempio da un'erniazione cervicale. In simili circostanze, l'unica possibilità per allontanare il torcicollo è curare la l'ernia sottostante mediante un intervento chirurgico mirato (discectomia) od un'ulteriore trattamento specifico stabilito dal medico.

Rimedi Non Farmacologici

Non sempre è necessario ricorrere ai farmaci per curare il torcicollo. Talvolta, il dolore al collo di lieve entità può essere presto risolto mettendo in pratica semplici accorgimenti.

Per approfondire:

Come Alleviare il Dolore provocato dal Torcicollo?

Gli impacchi caldi sul collo dolente conferiscono un immediato sollievo, in particolar modo quando è evidente che il torcicollo dipenda da una contrattura muscolare;

Il torcicollo dipendente da un'infiammazione può essere temporaneamente alleggerito mediante la crioterapia, ovvero la terapia del freddo. A tale scopo, si consiglia di appoggiare sul collo indolenzito una borsa del ghiaccio avvolta in un panno morbido. Per ottenere la massima efficacia terapeutica del ghiaccio, si raccomanda di rimuovere le borsa fredda ogni 15-20 minuti, intervallando con pause di ugual durata.

Evitare il riposo eccessivo. Contrariamente a quanto si possa pensare, un eccesso di riposo favorisce la rigidità delle articolazioni e dei muscoli, già di per sé indeboliti dal torcicollo. Si consiglia, piuttosto, di assumere una posizione riposante per 30 minuti; dopodiché è bene cimentarsi in una camminata o svolgere un esercizio fisioterapico leggero, specifico per il torcicollo.

Riposare su un materasso adeguato, che non dev'essere troppo morbido.

Correggere eventuali abitudini di vita scorrette, come ad esempio le postura errata

Rilassarsi. Lo stress e l'ansia possono acutizzare il torcicollo, dato che le tensioni vengono scaricate sul rachide.

Preferire sedie solide, in modo che il collo e il dorso siano sostenuti.

Eseguire correttamente gli esercizi per il dolore cervicale, allo scopo di mobilizzare le vertebre cervicali e sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata.

Per approfondire: