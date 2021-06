Torasemide: Cos'è, A Cosa Serve, Come si Assume

La torasemide trova impiego anche in ambito veterinario. La si trova, infatti, all'interno di specifici farmaci veterinari con indicazioni per il trattamento dei segni clinici correlati all' insufficienza cardiaca congestizia ( edema e versamento inclusi).

La torasemide è reperibile all'interno di diversi medicinali per uso orale (compresse) e per uso parenterale (soluzione iniettabile, soluzione per infusione ). I medicinali a base di torasemide per uso orale sono dispensabili dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), così come la soluzione per infusione; tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A , il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). La torasemide in soluzione iniettabile, invece, è ad uso ospedaliero e classificata in fascia H (rimborsabile solo in strutture ospedaliere).

Nota : la torasemide soluzione per infusione è indicata solo nei pazienti con insufficienza renale in fase non anurica.

Per via delle possibili interazioni, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci quali:

In caso di sovradosaggio da torasemide può verificarsi una marcata diuresi con perdita di molti fluidi ed elettroliti. Non esiste un antidoto specifico, ma sarà necessario ripristinare i livelli di elettroliti nel sangue.

Di seguito saranno riportati solamente alcuni degli effetti collaterali che potrebbero manifestarsi nel corso del trattamento con torasemide. Per informazioni più specifiche, leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Difatti, gli effetti indesiderati potrebbero variare in funzione del medicinale preso in considerazione, quindi anche in funzione della via di somministrazione utilizzata.

La torasemide, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

In seguito a somministrazione endovenosa, invece, l'azione diuretica s'instaura entro alcuni minuti, con effetto massimo entro la prima ora e durata fino a 12 ore. Pertanto, la somministrazione per via endovenosa è utile non solo in presenza di edema polmonare acuto, ma in tutti quei casi in cui è necessario indurre rapidamente la diuresi (come in presenza di insufficienza renale acuta) o in cui è necessario incrementarla notevolmente (come in presenza di grave ascite ).

Come accennato, la torasemide è un diuretico dell'ansa. Essa espleta un' azione saluretica inibendo il riassorbimento renale di sodio e cloro nella branca ascendente dell'ansa di Henle. L'eliminazione del potassio è generalmente minima in rapporto al volume urinario.

Dosaggio e Modo d'uso

Come si Somministra la Torasemide e in Quali Dosi?

Come accennato, la torasemide è disponibile in medicinali per uso orale in forma di compresse e in medicinali per uso endovenoso in forma di soluzione iniettabile o soluzione per infusione.

Le compresse vanno assunte durante i pasti (o al mattino, in funzione del medicinale preso in considerazione), deglutendole intere, con un po' di liquido. La dose utilizzata dovrà essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, in funzione del tipo di disturbo/malattia che lo affligge e della sua gravità. Generalmente, la dose di principio attivo è compresa fra 5 mg e 20 mg al dì per uso orale.

La somministrazione per via endovenosa della torasemide verrà effettuata dal personale sanitario specializzato.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dal medico per quel che riguarda dose e modo'uso della torasemide. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al medico e consultare il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto che si deve assumere.