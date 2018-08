Talvolta, nel linguaggio comune, il nome "topografia corneale" viene utilizzato - benché in maniera impropria - anche per indicare la mappa topografica della cornea risultante dall'esame diagnostico in questione.

La topografia corneale è un esame indolore che, a differenza di quanto avviene con altri tipi di esami oculistici, non richiede l'uso di alcun tipo di collirio. Non è un esame di routine, ma viene effettuato solo in presenza di particolari disturbi e patologie. Tuttavia, la topografia corneale non viene impiegata solo per fini diagnostici, difatti, come si vedrà nel prossimo capitolo, essa trova impiego anche in ambito chirurgico e in contattologia medica.