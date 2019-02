Il Topiramato può essere Assunto in Gravidanza e durante l'Allattamento?

L'uso del topiramato per il trattamento dell'epilessia nelle donne in gravidanza dovrebbe essere effettuato solo se assolutamente necessario e indispensabile e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto. Studi condotti su animali, infatti, hanno dimostrato che il topiramato può causare danni al feto. Pertanto, è necessario prestare la massima cautela e - qualora si rendesse necessaria una terapia antiepilettica - il medico dovrà valutare con attenzione tutti i trattamenti disponibili prima di procedere con la prescrizione del principio attivo in questione.

Al contrario, l'uso del topiramato per la profilassi dell'emicrania nelle donne in gravidanza è controindicato; così come è controindicato nelle donne in età fertile che non utilizzano mezzi contraccettivi idonei (si ricorda, tuttavia, che il topiramato può ridurre l'azione degli anticoncezionali orali).

Per quanto riguarda l'allattamento, il topiramato può essere escreto nel latte materno. Pertanto, si raccomanda alle madri che allattano al seno di prestare cautela e di informare il medico della loro condizione qualora venga loro prescritto un trattamento con questo principio attivo.

Ad ogni modo, si ricorda che donne in gravidanza e madri che allattano al seno devono sempre chiedere il parere preventivo del medico prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o sostanza.