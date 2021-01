Tono dell'umore: cos'è e da cosa dipende

Si parla di "buon umore" per indicare un atteggiamento positivo nei confronti di situazioni ed avvenimenti; mentre si parla di "cattivo umore" per indicare un atteggiamento del tutto opposto, quindi negativo e non propositivo. Come si può facilmente intuire, ad uno stato di buon umore corrisponde, normalmente, una condizione di benessere generale; al contrario, ad uno stato di cattivo umore corrisponde una condizione di malessere che può intaccare diversi aspetti della vita di una persona.

L'umore può essere definito come una particolare disposizione d'animo dell'individuo inteso sia come una caratteristica costante che come un atteggiamento transitorio e mutevole in risposta al verificarsi di determinati fatti e avvenimenti esterni.

Da cosa dipende?

Il tono dell'umore dipende da molteplici fattori, sia esterni che interni. Ad esempio, il ricevere una notizia - sia essa bella o brutta - il ricordare un particolare evento, una discussione al lavoro o in famiglia sono tutti elementi che possono influenzare l'umore, in positivo o in negativo.

Il tono dell'umore può subire oscillazioni anche nell'arco di un breve periodo di tempo che, tuttavia, possono considerarsi normali entro certi limiti.

Alcune volte può però capitare che il nostro umore subisca alterazioni - generalmente in negativo - senza cause apparenti: la motivazione di tutto ciò potrebbe essere di origine interna. Difatti, il tono dell'umore non dipende solo da avvenimenti esterni e dalle emozioni che si manifestano nel corso della propria vita, ma anche da meccanismi endogeni e processi fisiologici ben precisi. Entrando più nel dettaglio, il tono dell'umore così come la psiche in generale sono condizionati dalla presenza e dall'attività di alcuni neurotrasmettitori, quali dopamina, adrenalina e serotonina. Questi neurotrasmettitori notoriamente implicati nei processi di regolazione dell'umore vengono prodotti a partire da altre molecole quali la S-Adenosil-Metionina, anche nota come SAMe o come ademetionina.

La SAMe ha la capacità di donare particolari gruppi chimici noti come "gruppi metile" attraverso un processo definito di trans-metilazione. Tale processo è alla base della sintesi e del metabolismo di svariate molecole indispensabili per la vita e il funzionamento dell'organismo, fra cui ritroviamo, appunto, i neurotrasmettitori deputati alla regolazione del tono dell'umore.

Al termine del processo di trans-metilazione, la S-Adenosil-Metionina viene trasformata in omocisteina; quest'ultima - con un processo che richiede l'intervento di vitamina B12 e vitamina B9 (meglio nota come acido folico) - viene poi nuovamente convertita in SAMe e il ciclo prosegue.

Una qualsiasi alterazione in questa catena di reazioni che porta alla sintesi dei neurotrasmettitori regolatori dell'umore - come ad esempio, una riduzione dei livelli di SAMe, di vitamina B12 e/o di acido folico - potrebbe quindi contribuire alla comparsa di alterazioni del tono dell'umore in senso negativo e comportare una serie di conseguenze che possono influenzare il benessere complessivo della persona.