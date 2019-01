Mentre la tolleranza si sviluppa nel paziente che assume il farmaco, la resistenza ai farmaci fa normalmente riferimento a una insensibilità che si sviluppa in microrganismi patogeni (come ad esmepio batteri e virus) e nelle cellule tumorali nei confronti, rispettivamente, di farmaci antinfettivi (antibiotici, antivirali) e di farmaci antitumorali. Nonostante questa differenza, in entrambi i casi - per ottenere l'effetto terapeutico desiderato - sarebbero necessarie dosi di farmaco superiori a quelle normalmente somministrate e/o tollerate. Naturalmente, l'aumento della dose di farmaco non sempre è una pratica possibile; al contrario, in alcuni casi è addirittura controindicata a causa del rischio di raggiungimento della dose tossica.

Nel corso dell'articolo, verranno descritte le principali caratteristiche e cause dei fenomeni di tolleranza e resistenza ai farmaci, con alcuni accenni in merito agli stratagemmi che si possono mettere in pratica per tentare di prevenirne l'insorgenza.