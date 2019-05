Esso è in grado di inibire l'azione delle catecol-O-metiltransferasi (COMT), enzimi deputati al metabolismo delle catecolamine come la dopamina, la cui deplezione ricordiamo essere ritenuta responsabile dell'insorgenza dei sintomi del morbo di Parkinson. Le COMT, inoltre, sono altresì in grado di degradare la levodopa, precursore della dopamina e farmaco utilizzato nel trattamento della patologia in questione. Non a caso, il tolcapone viene sempre somministrato in associazione, appunto, alla levodopa.

In Italia, l'unico medicinale a base di tolcapone presente porta il nome commerciale di Tasmar®. Per poter essere dispensato, esso necessita della presentazione di apposita ricetta medica ripetibile; tuttavia, poiché classificato come farmaco di fascia A, il suo costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).