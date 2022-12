Tutti noi siamo sempre più attenti al nostro benessere psicofisico : abbiamo imparato che prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente aiuta ad essere più consapevoli, a godere appieno dei momenti significativi e a difenderci da malattie e invecchiamento. Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione verso tutto ciò che riguarda il benessere : non solo sport regolare, attività fisica , prevenzione dalle malattie, alimentazione sana , ma anche un particolare interesse verso la psicologia e le pratiche che migliorano la nostra consapevolezza , come lo yoga o la meditazione .

Se ci riflettiamo, il momento stesso della preparazione della tisana coinvolge tutti i sensi e ci aiuta a staccare la spina favorendo consapevolezza e rilassamento. Non è un caso che sorseggiare una tisana sia un momento chiave durante le pratiche di yoga e meditazione oppure dopo un massaggio rilassante. Ma la tisana non è solo sinonimo di relax: al giorno d'oggi esistono tisane che contengono ingredienti capaci di rispondere alle esigenze più diverse, da quelle energizzanti a quelle antiossidanti e immunostimolanti.

E allora ecco che per il singolo individuo coltivare il benessere significa prestare particolare cura al proprio stato fisico ed emotivo, mettendo in atto piccoli e grandi accorgimenti e riti che contribuiscono a sentirsi bene. Ad esempio bere una tisana è un'azione che ha benefici effetti su molti aspetti del nostro benessere.

Quale tisana scegliere

Un tempo in commercio trovavamo solo tisane rilassanti, con erbe capaci di conciliare il sonno o di svolgere un effetto antistress.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento del consumo di tisane e soprattutto è cresciuta l'attenzione verso abitudini che possono farci stare meglio, verso la cura di se stessi.

Non solo attività sportiva e corretta alimentazione, dunque, ma anche piccoli, grandi gesti che ci aiutano a stare meglio sia dal punto di vista fisico che mentale. E in quest'ottica abbiamo una vasta opportunità di scelta: troviamo tisane rilassanti, ovviamente, ma anche quelle che hanno benefici per la digestione, per il sistema immunitario e quelle energizzanti e antiossidanti. Un ampio ventaglio di erbe funzionali, vitamine e minerali che può essere un valido alleato nella vita di tutti giorni.

Quali sono gli ingredienti che possiamo trovare nelle tisane e quali scegliere in base alle proprie esigenze?