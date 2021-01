Vahdam propone una tisana detox aromatica ed equilibrata , ideale per iniziare al meglio la giornata. Unisce citronella , zenzero e menta , creando una miscela che ti conquisterà ogni mattina. L' infuso è brillante e avvolgente, naturalmente ricco di antiossidanti per il tuo sistema immunitario .

Equilibra propone le sue tisane detox Aloe e Bardana , Ortica e Betulla e Tarassaco. Per la preparazione di una miglior tisana, utilizzare un filtro per ogni tazza, aggiungere acqua bollente senza versarla direttamente sul filtro e lasciare in infusione per 5 minuti.

Si tratta di confezioni di tisane in filtri, di vari gusti, per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia. Secondo gli utenti Amazon le tisane sono buone, un ottimo prodotto con un ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo.

Aumenta il metabolismo e il livello di energia e aiuta a perdere peso in fretta. Libera inoltre l'organismo dall'acqua in eccesso e riduce lo stress . Si tratta di un tè di disintossicazione e per la perdita di peso .

DETOX Dimagrante Drenante Depurativo Antiossidante

Un integratore detox, a base di ingredienti di origine naturale come il ribes nero, la Pilosella o il Guaranà e la sua combinazione ottimale.

Un prodotto disintossicante che favorisce la digestione, pulendo e migliorando il transito intestinale, il colon e il fegato ed eliminando le tossine accumulate nell'organismo.

L'Integratore Detox contiene ingredienti come tè verde, ortosifone, erbe mate, tarassaco o papaia ricca di Vitamina C e A, che agiscono in sinergia per potenziare l'effetto snellente, l'eliminazione dei liquidi accumulati nell'organismo e Antiossidante. Gli utenti Amazon sono rimasti soddisfatti dal prodotto, soprattutto in caso di intestino irregolare. "Ottimo drenante" per molti clienti.