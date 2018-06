Quando deve essere utilizzato il Tiralatte Manuale?

Il tiraggio del latte può rendersi necessario in tutte quelle situazioni in cui non è possibile allattare al seno il proprio bambino. Nel dettaglio, una simile evenienza può verificarsi in caso di:

Nascita prematura del bambino : i nati prima del termine della gravidanza potrebbero riscontrare difficoltà nell'attaccarsi al seno della madre e/o potrebbero succhiare il latte per un tempo insufficiente a garantire la soddisfazione delle proprie esigenze nutritive.

: i nati prima del termine della gravidanza potrebbero riscontrare difficoltà nell'attaccarsi al seno della madre e/o potrebbero succhiare il latte per un tempo insufficiente a garantire la soddisfazione delle proprie esigenze nutritive. Patologie e disturbi post-natali : in presenza di patologie o disturbi che si manifestano dopo la nascita, potrebbe essere necessario tenere il bambino sotto osservazione, oppure sottoporlo a trattamenti che non ne consentono la nutrizione attraverso l'allattamento al seno.

: in presenza di patologie o disturbi che si manifestano dopo la nascita, potrebbe essere necessario tenere il bambino sotto osservazione, oppure sottoporlo a trattamenti che non ne consentono la nutrizione attraverso l'allattamento al seno. Necessità di allontanarsi dal bambino : evenienza che può verificarsi quando, ad esempio, la madre è costretta a tornare al lavoro prima del termine del periodo di allattamento.

: evenienza che può verificarsi quando, ad esempio, la madre è costretta a tornare al lavoro prima del termine del periodo di allattamento. Comparsa di disturbi quali: Ingorgo mammario ; Ragadi al seno ; Mastite .



In verità, l'uso del tiralatte manuale è indicato soprattutto quando il latte deve essere estratto saltuariamente o in maniera sporadica. Pertanto, questo strumento è utile perlopiù se il prezioso alimento materno deve essere raccolto in previsione di un allontanamento dal bambino per un breve periodo di tempo, o nel caso in cui si voglia avere a disposizione una piccola scorta in caso di "emergenza".

Allo stesso tempo, il tiralatte manuale può essere utilizzato per alleviare la sensazione di fastidio che si manifesta al seno quando il latte materno viene prodotto in grandi quantità.