Che cos'è il Tiralatte Elettrico?

Il tiralatte elettrico è un dispositivo indispensabile per le madri che - per un motivo o per l'altro - non possono allattare al seno il proprio bambino.

Difatti, il latte materno è la miglior fonte nutritiva per il lattante, poiché ricco di proteine, lipidi, vitamine, sali minerali e zuccheri nelle quantità corrette, cui si aggiungono anticorpi, cellule della difesa, enzimi e fattori di crescita di fondamentale importanza per il corretto sviluppo e per la crescita del neonato.

Alla luce di quanto appena detto, appare perciò chiara l'importanza del latte materno che, quando possibile, non dovrebbe mai mancare al bambino. Tuttavia, come si vedrà nel corso dell'articolo, in alcune circostanze l'allattamento al seno non può essere effettuato; il ricorso all'uso del tiralatte, perciò, diventa fondamentale.

Com'è fatto il Tiralatte Elettrico?

Il tiralatte elettrico è uno strumento composto da:

Una coppa o coppetta - talvolta anche chiamata "ventosa" - che deve essere appoggiata al seno. Più precisamente, la coppa deve contornare perfettamente il capezzolo, ma senza schaicciarlo;

o coppetta - talvolta anche chiamata "ventosa" - che deve essere appoggiata al seno. Più precisamente, la coppa deve contornare perfettamente il capezzolo, ma senza schaicciarlo; Un contenitore di raccolta all'interno del quale il latte viene convogliato, connesso alla coppetta di cui sopra e alla pompa elettrica;

all'interno del quale il latte viene convogliato, connesso alla coppetta di cui sopra e alla pompa elettrica; Una sorta di pompa elettrica che, una volta azionata, inizia a estrarre il latte dal seno con un meccanismo che tenta di riprodurre la poppata naturale.

In commercio, esistono diversi modelli di tiralatte elettrici: a batteria, oppure alimentati a corrente; di dimensioni piccole per renderne facile il trasporto, oppure di dimensioni più grandi; dotati di un singolo sistema di raccolta (coppa e contenitore), oppure di due sistemi per consentire il tiraggio del latte in contemporanea da entrambi i seni.

Generalmente, i modelli alimentati a batteria sono di piccole dimensioni, portatili e si possono acquistare in farmacia o parafarmacia. I tiralatte elettrici semi-professionali o professionali (come quelli usati in ospedale) sono, invece, generalmente reperibili solo a noleggio e presentano dimensioni più elevate.