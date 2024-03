Oltre ad utilizzare il tiralatte elettrico nel modo corretto per non arrecare alcun danno al seno, al fine di salvaguardare la salute del bambino, è fondamentale rispettare precise norme igieniche sia prima che dopo l'uso dello strumento.

Il tiralatte elettrico è uno strumento molto utile per tutte le donne che - a causa di fattori di varia origine e natura - non possono ricorrere all' allattamento al seno .

Ha una valvola in silicone che separa l'aria dal latte, il che protegge il latte materno dal reflusso . È realizzato in silicone di grado medico senza BPA.

Il tiralatte manuale Philips Avent, pompa a mano portatile senza BPA* per un rapido flusso del latte e un comfort delicato ovunque tu vada. Estrazione facile: ispirata all'esclusiva suzione del bambino, la tecnologia con movimento naturale stimola il capezzolo a produrre rapidamente il latte per l'allattamento. Si adatta ai capezzoli: la coppa in silicone si flette delicatamente modellandosi sul tuo capezzolo per un'estrazione del latte confortevole ed efficace.

Freestyle Hands-free ti offre la flessibilità di estrarre il latte ovunque tu sia; Il tiralatte ricaricabile in formato tascabile e le coppe raccoglilatte indossabili lasciano le mani libere per svolgere più attività contemporaneamente.

Lo schermo ad alta definizione e touch sensibile di questo modello fornisce chiarezza sulle modalità e i livelli di aspirazione durante il pompaggio. Si consiglia l'uso di un caricabatterie sicuro e conforme. Con 4 modalità e 9 livelli di aspirazione, il dispositivo offre opzioni personalizzate per soddisfare le esigenze di diverse mamme, rendendo la regolazione della potenza di aspirazione semplice. Grazie alla sua potenza, il tiralatte doppio consente di esprimere più latte in meno tempo. È ricaricabile e comodo, ideale per l'uso durante i viaggi. La confezione include 10 sacchetti per la conservazione del latte e 2 adattatori per esprimere direttamente nel sacchetto, semplificando il processo di conservazione.

Questo tiralatte elettrico Chicco offre un'esperienza intuitiva, efficace e confortevole per l'estrazione del latte materno. Dotato di due fasi - Stimolazione e Estrazione - regola automaticamente il ritmo per favorire un flusso costante di latte. È personalizzabile con 10 livelli di intensità e presenta un rivestimento in silicone delicato sulla pelle . Il design ergonomico favorisce una posizione rilassata durante l'uso, mentre l'interfaccia intuitiva e il display LCD digitale permettono una facile personalizzazione e monitoraggio. Inoltre, si trasforma facilmente in un biberon grazie alla tettarella e al tappo inclusi, offrendo praticità aggiuntiva per la conservazione del latte.

Questa pompa tiralatte portatile e leggera offre una soluzione pratica per l'allattamento al seno. Dotata di batteria ricaricabile da 800 mAh, può essere utilizzata senza fili per circa 80 minuti o 3-6 volte dopo una carica completa. Realizzata in morbido silicone alimentare senza BPA, assicura comfort e sicurezza per la mamma e il bambino. Il design silenzioso e la valvola di protezione in silicone prevengono perdite di latte e la contaminazione batterica . La ricarica tramite USB la rende comoda da utilizzare ovunque.

Alla luce di quanto appena detto, appare perciò chiara l'importanza del latte materno che, quando possibile, non dovrebbe mai mancare al bambino. Tuttavia, come si vedrà nel corso dell'articolo, in alcune circostanze l' allattamento al seno non può essere effettuato; il ricorso all'uso del tiralatte, perciò, diventa fondamentale.

Difatti, il latte materno è la miglior fonte nutritiva per il lattante , poiché ricco di proteine , lipidi , vitamine , sali minerali e zuccheri nelle quantità corrette, cui si aggiungono anticorpi , cellule della difesa, enzimi e fattori di crescita di fondamentale importanza per il corretto sviluppo e per la crescita del neonato.

Il tiralatte elettrico è un dispositivo indispensabile per le madri che - per un motivo o per l'altro - non possono allattare al seno il proprio bambino.

Generalmente, mediante l'uso del tiralatte elettrico, è sufficiente effettuare sessioni da 10-15 minuti per seno , eventualmente alternando il tiraggio fra un seno e l'altro (quando il tiralatte elettrico non consente l'estrazione simultanea del latte dai due seni).

Infine, ricordiamo che, in taluni casi, il ricorso al tiralatte elettrico può essere effettuato per incrementare la produzione di latte materno quando questa risulta essere insufficiente.

Il ricorso all'uso del tiralatte elettrico è utile/necessario in tutte quelle situazioni in cui non è possibile allattare al seno il bambino. Le motivazioni che possono ostacolare la fase dell'allattamento al seno sono diverse, fra queste ricordiamo:

In verità, il tiraggio del latte mediante questo strumento non è un procedimento eccessivamente complicato, tuttavia, richiede un certo grado di pratica e l'adozione di alcuni accorgimenti. Di seguito, pertanto, verranno brevemente illustrate le principali fasi del corretto utilizzo del tiralatte elettrico.

I migliori tiralatte 2024

In commercio, esistono diversi modelli di tiralatte elettrici: a batteria, oppure alimentati a corrente; di dimensioni piccole per renderne facile il trasporto, oppure di dimensioni più grandi; dotati di un singolo sistema di raccolta (coppa e contenitore), oppure di due sistemi per consentire il tiraggio del latte in contemporanea da entrambi i seni.

Generalmente, i modelli alimentati a batteria sono di piccole dimensioni, portatili e si possono acquistare in farmacia o parafarmacia. I tiralatte elettrici semi-professionali o professionali (come quelli usati in ospedale) sono, invece, generalmente reperibili solo a noleggio e presentano dimensioni più elevate.

Tiralatte a confronto

Nella scelta del tiralatte più adatto alle nostre esigenze dobbiamo tener conto del prezzo, ma anche delle dimensioni e della funzionalità. Ecco cinque modelli a confronto.

Medela Pump in Style è uno dei tiralatte più popolari ed è disponibile in diverse varianti per adattarsi alle varie esigenze. È noto per essere efficiente, comodo da usare e abbastanza silenzioso: il modello New Pump Style ha un innovativo meccanismo del vuoto con microvibrazioni per un'efficace spremitura del latte materno.

Spectra è un tiralatte doppio apprezzato per la sua potenza e la capacità di adattarsi alle diverse esigenze, è molto silenzioso. Inoltre è dotato di una luce notturna e timer integrato.

Il tiralatte elettrico Chicco, invece, ha due fasi: la prima si attiva in modalità Stimolazione, con un ritmo veloce per stimolare la produzione del latte; dopo 2 minuti passa automaticamente alla modalità Estrazione, più lenta, per favorire un flusso di latte costante e naturale. Si può scegliere tra 10 livelli in fase Stimolazione e Estrazione per trovare il ritmo più adatto.

Il Tiralatte Elettrico Bellababy ha moltissime recensioni positive: tra i suoi punti di forza c'è sicuramente lo schermo HD che mostra chiaramente le modalità e i livelli di aspirazione durante il pompaggio. Si può scegliere tra 4 modalità e 9 livelli di aspirazione.

Il tiralatte doppio Philips Avent è un altro prodotto molto apprezzato soprattutto per la sua coppa in silicone che si piega delicatamente e si conforma al capezzolo.