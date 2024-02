Tipi di Smalto: quali sono? Caratteristiche e usi

Introduzione I tipi di smalto che si ritrovano negli scaffali di profumerie, erboristerie, supermercati, farmacie e parafarmacie sono innumerevoli: smalti pastello, lucidi, imperlati di brillantini, ristrutturanti, medicati e rinforzanti sono solo alcuni esempi. Al di là delle tendenze di colore, i criteri di acquisto che spingono il consumatore a preferire un tipo di smalto piuttosto che un altro sono sempre gli stessi: uno smalto ideale dev'essere brillante, facile da distribuire, di lunga durata, resistente ai microtraumi meccanici, di rapida asciugatura e, chiaramente, non tossico.

L'applicazione dello smalto sulle unghie - ad eccezione degli smalti medicati - ha uno scopo di natura prettamente estetica. Difatti, questi cosmetici vengono applicati per abbellire le unghie o nascondere piccoli inestetismi che possono comparire sulla loro superficie (come macchie, aree in cui le unghie si sfaldano o si rompono, ecc.). Attenzione, però, a non sottovalutare eventuali cambiamenti cromatici della lamina ungueale (macchie bianche, gialle, verdi, nere, ecc.), poiché potrebbero rappresentare il sintomo o il campanello di allarme per disturbi e patologie di base non ancora diagnosticati (onicomicosi, disturbi della pelle, patologie sistemiche, ecc.).

Vediamo, dunque, quali sono le caratteristiche dei tipi di smalto più apprezzati dal mondo femminile, degli smalti medicati e le innovazioni tecnologiche in quest'ambito. Shutterstock

Gli smalti medicati meritano un approfondimento a parte. Si tratta di formulazioni liquide curative, che non hanno minimamente a che fare con gli smalti di bellezza analizzati fino a questo punto. Gli smalti medicati possono richiedere o meno la ricetta da parte del medico: in genere, questi prodotti - che sono farmaci a tutti gli effetti - vengono realizzati con sostanze battericide, batteriostatiche, disinfettanti od antimicotiche. Tanto per riportare alcuni esempi, per trattare l'onicomicosi (infezione delle unghie sostenuta da funghi (come Candida albicans, Trichophyton ed Epidermophyton) si utilizzano smalti medicati a base di amorolfina o ciclopirox. Il fine di questi smalti medicati non è dunque abbellire esteticamente l'unghia, quanto piuttosto curare o prevenire una determinata infezione ungueale. Benché alcuni di essi possano essere liberamente acquistati senza ricetta, prima di ricorrere al loro impiego, è necessario il consulto con il medico .