Tipi di maschere viso: quali sono e ingredienti

In questo articolo verranno analizzati i principali ingredienti che possono essere incorporati in queste formulazione cosmetiche e le principali classificazioni impiegate per suddividere le diverse tipologie di maschere viso.

I tipi di maschere viso attualmente disponibili sono veramente molti, ognuno dei quali è specifico per trattare determinati tipi di pelle e per contrastare i più svariati disturbi che possono colpirli (secchezza, eccessiva produzione di sebo , rughe e inestetismi del tempo, ecc.).

Da ultimo, ma non per importanza, le maschere viso ad azione schiarente ed esfoliante sono realizzate principalmente con alfa-idrossiacidi ( acido mandelico , acido glicolico , acido citrico , acido tartarico ecc.) e beta-idrossiacidi (acido salicilico). Queste preparazioni dermo -cosmetiche aiutano a rendere meno evidenti le macchie sulla pelle , esercitando nel contempo una buona azione esfoliante. Tuttavia, prima di ricorrere all'uso di questo tipo di sostanze, è sempre bene chiedere consiglio al proprio dermatologo.

Per quanto riguarda le maschere ad azione antiage, invece, gli ingredienti più apprezzati sono quelli ad azione antiossidante e le sostanze come acido ialuronico e collagene .

Perfino con la zucca è possibile realizzare maschere viso del tutto naturali e (soprattutto) utilissime per idratare e levigare la pelle, pulendola profondamente.

Anche le sostanze amilacee e le pectine possono essere incorporate nella base di una maschera viso dalle proprietà antipruriginose e sfiammanti. Similmente, anche l'estratto di rosa canina viene spesso utilizzato per preparare maschere viso ad azione tonificante, levigante ed astringente.

Il caolino , sostanza adsorbente degna di merito, viene talvolta mescolato nella preparazione di una maschera viso per il trattamento di pelli grasse con i pori dilatati .

Nella lunga lista degli attivi funzionali, non possiamo dimenticare l' argilla , uno dei componenti più utilizzati per preparare maschere viso dall'azione detossinante e purificante. In ambito cosmetico, l'argilla viene sfruttata anche per le sue proprietà idratanti , antisettiche , rimineralizzanti , antirughe ed esfolianti .

Ogni maschera per il viso è unica e contiene un cocktail di principi attivi funzionali accuratamente studiato per ottenere l'effetto richiesto. Innumerevoli sono gli ingredienti con cui si può realizzare una maschera per il viso.

Tipi di maschere viso: quanti e quali ingredienti

Come accennato, esistono numerosissimi tipi di maschere viso ed altrettante combinazioni di principi attivi funzionali.

In linea generale, le maschere di bellezza possono essere classificate in base al modo in cui vengono preparate (classificazione formulativa), oppure in funzione dell'effetto promosso (classificazione funzionale).

Classificazione formulativa

In funzione del modo in cui vengono formulate, le maschere viso possono essere classificate in più macrogruppi di seguito illustrati.

Maschere viso istantanee

Le maschere viso istantanee sono tipiche ricette cosmetiche preparate nei saloni di bellezza: si presentano come masse gelatinose nelle quali sono inglobati principi attivi differenti. Gli ingredienti funzionali sono scelti in base al tipo di pelle e devono soddisfare le richieste del cliente.

Maschere viso a due corpi

Le maschere viso a due corpi sono formate da due sistemi (veicolo + ingredienti funzionali), ognuno dei quali è preparato separatamente dall'altro: solo successivamente le due parti vengono mescolate. Le maschere viso a due corpi sono vantaggiose in quanto la preparazione separata dei due sistemi consente di conservare più a lungo il prodotto.

Maschere creme

Le maschere creme sono preparazioni cosmetiche leggere, piuttosto semplici e standardizzate. Sono facilmente reperibili in profumeria o nei supermercati meglio forniti.

Maschere viso a freddo

Le maschere viso a freddo sono le comuni maschere viso, richieste per lo più nei centri di bellezza per detossinare la pelle in profondità.

Maschere viso a caldo

Le maschere viso a caldo (fanghi) rappresentano una particolare preparazione cosmetica estremamente utile per pelli grasse ed acneiche. Una volta applicate sul viso, queste maschere producono una piacevole sensazione di calore: l'effetto vasodilatatorio provocato dal calore incrementa la capacità della maschera viso di adsorbire una buona parte del sebo presente sulla pelle.

Classificazione funzionale

La classificazione funzionale delle maschere viso è molto più complessa perché, come sappiamo, i trattamenti cosmetici richiesti per coprire o correggere un particolare inestetismo sono assai variegati e disparati.

Ad ogni modo, le maschere viso funzionali più richieste sono di seguito riportate.

Maschere emollienti e umettanti

Queste maschere viso sono costituite da ingredienti cosmetici in grado di ammorbidire ed elasticizzare gli strati più superficiali della pelle.

Maschere rivitalizzanti

Molte persone richiedono maschere rivitalizzanti per donare una certa tonicità alla pelle del viso. Con l'età, il lavoro, lo stress e lo smog, la cute è costantemente sottoposta ad un superlavoro; per questo, il viso appare spento e scialbo. Le maschere rivitalizzanti - come preannuncia la parola stessa - conferiscono vivacità e tono alla pelle.

Maschere idratanti

Le maschere viso idratanti sono quelle maggiormente conosciute e utilizzate come trattamento urto contro la pelle secca e disidratata. Queste preparazioni cosmetiche, infatti, favoriscono la penetrazione di acqua attraverso la cute, rendendola più elastica e tonica.

Maschere calmanti e disarrossanti

Le maschere disarrossanti sono studiate per contrastare il rossore tipico di pelli particolarmente sensibili, acneiche e couperosiche.

Maschere dermopurificanti

Le maschere viso dermopurificanti sono realizzate appositamente per purificare la pelle in profondità, contrastando la formazione di acne e punti neri ed adsorbendo l'eccesso di sebo.

Maschere schiarenti

Le maschere viso schiarenti sono molto richieste dalle persone che presentano macchie iperpigmentate sulla pelle del viso, spesso riconducibili al normale processo di invecchiamento cutaneo.