Con il termine follicolite s'intende una generica infiammazione a carico dei follicoli piliferi . Disturbo fortunatamente di lieve entità, la follicolite superficiale esordisce con macchioline in rilievo, ripiene di pus , che assomigliano a piccoli brufoli . In genere, la follicolite si manifesta in modo piuttosto leggero; pertanto, le lesioni cutanee si risolvono spontaneamente nell'arco di un breve periodo. Altri tipi di follicolite, invece, si rivelano più severi, provocando danni tali da richiedere l'utilizzo di creme antibiotiche e/o cortisoniche . In generale, la follicolite può avere un'origine infettiva - dunque essere causata da infezioni batteriche , virali o micotiche - oppure non infettiva , indotta dunque da altre cause.

Follicolite non infettiva

Non tutti i tipi di follicolite sono provocati da infezioni; esistono, infatti, alcune varianti che nulla hanno a che vedere con gli insulti infettivi. I pazienti immunocompromessi, affetti da obesità o dermatosi, e che presentano evidenti lesioni della pelle sono concretamente più a rischio di follicolite rispetto alle persone sane.

Individuando i fattori di rischio per la malattia, sono perciò state identificate altre forme di follicolite (non correlate ad infezioni) che verranno di seguito descritte.

Follicolite a ciuffi

La follicolite a ciuffi - anche conosciuta come follicolite a capelli di bambola - è una varietà di follicolite decalvante, quindi tipica del cuoio capelluto. Essa si caratterizza per la formazione di pustole e aree infiammate al cui interno sono presenti ciuffi di capelli che emergono da uno stesso ostio follicolare (da cui il nome di follicolite a ciuffi). Purtroppo, il decorso di questa forma di follicolite è cronico-recidivante e tende ad evolvere in una sorta di alopecia cicatriziale.

In verità, inserire la follicolite a ciuffi fra le follicoliti non infettive non sarebbe del tutto corretto, poiché, nella maggior parte dei casi, essa risulta essere secondaria ad un'infezione stafilococcica. Tuttavia, è stato osservato che la follicolite a ciuffi non è esclusivamente correlata alle infezioni da stafilococco, ma può rappresentare la conseguenza anche di altre patologie infiammatorie del cuoio capelluto che sfociano poi in alopecia cicatriziale.

Vista l'incertezza della causa scatenante, il trattamento di questa forma di follicolite è piuttosto difficile e spesso deludente. Ad ogni modo, nel caso venga individuata la presenza di un'infezione da Staphylococcus aureus in corso, la terapia che s'intraprende, solitamente, è la medesima descritta per la follicolite decalvante.

Follicolite cheloidea

La follicolite cheloidea - anche nota come acne cheloidea della nuca - è una forma di follicolite tipica dei maschi con i capelli ricci. Si caratterizza per la formazione di papule, pustole e croste dietro al collo (nuca) che portano poi alla formazione di cicatrici cheloidee (da cui il disturbo prende il nome).

Purtroppo, le terapie attualmente disponibili non sono in grado di risolvere del tutto il problema. In alcuni casi, può essere utile la terapia con laser o la crioterapia con azoto liquido, ma il ricorso a questo tipo di trattamenti potrebbe non essere indicato per tutti i pazienti. Per tale motivo, il medico dovrà decidere su base strettamente individuale quale strategia terapeutica adottare.

Follicolite eosinofila

La follicolite eosinofila è un tipo di follicolite caratteristica dei pazienti gravemente immunocompromessi, come quelli affetti da AIDS. Questa forma di follicolite si manifesta con la formazione di lesioni ricche di pus, particolarmente pruriginose, che compaiono soprattutto a livello di viso, spalle e avambraccio.

La follicolite eosinofila si caratterizza per il fatto che si presenta in associazione ad eosinofilia, appunto, cioè in associazione ad un aumento del numero di eosinofili nel sangue periferico.

Tuttavia, è doveroso ricordare che - nonostante sia stata osservata con maggior incidenza nei pazienti affetti da AIDS - la follicolite eosinofila può manifestarsi anche nei lattanti, nei neonati e negli adulti in salute. A tal proposito, è pertanto possibile distinguerne tre diverse forme: la follicolite eosinofila in corso di AIDS, la follicolite eosinofila del lattante e la follicolite eosinofila dell'adulto (in salute).

Pseudofollicolite

Come si può facilmente intuire dal suo stesso nome, in questo caso non si tratta di una vera e propria follicolite, giacché i brufoletti che si vengono a formare non contengono pus. In realtà, la pseudofollicolite altro non è che la conseguenza di peli incarniti. Questo tipo di follicolite, tipico delle persone con i capelli ricci e degli afro-americani, può causare anche cicatrici sulla pelle. Una delle forme più note, sicuramente, è quella che si verifica negli uomini a livello della barba e che viene comunemente definita come pseudofollicolite da barba, o follicolite irritativa da rasatura.