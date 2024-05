Tipi di Fillers: quali sono? Caratteristiche e differenze

I fillers superficiali sono particolarmente indicati per riempire e colmare le rughe del contorno occhi /bocca, quindi per ringiovanire l'estetica del volto. L'uso di questo tipo di sostanze presenta diversi vantaggi, difatti i fillers riassorbibili:

I fillers semipermanenti possono essere iniettate sia nel tessuto sottocutaneo, sia nel derma profondo. Sono particolarmente indicati per aumentare il volume di labbra , mento, zigomi e per mascherare depressioni profonde cutanee tipiche dell' invecchiamento .

Presentano il vantaggio di poter essere rimossi in caso di effetto estetico poco gradito. Di contro, vi è un aumento del rischio di reazioni allergiche alla protesi, così come vi è il rischio che questa possa rompersi o migrare in altre sedi con il rischio di andare a comprimere le terminazioni nervose. Oltre a ciò, può esservi un rischio di insorgenza di effetti collaterali anche gravi, quali infezioni, ascessi , fibrosi e granulomi da fillers, perdita di sensibilità e difficoltà di movimento dell'area trattata.

Data l'incapacità dell'organismo di metabolizzarli, i fillers permanenti rimangono nel tessuto sottocutaneo - o nel derma, a seconda dei casi - in maniera definitiva. Sono indicati per correggere depressioni e solchi della pelle molto più profondi delle semplici rughe d'espressione .

I fillers permanenti, sintetici o non riassorbili, sono particolari sostanze che l'organismo non riesce in alcun modo a metabolizzare, a differenza di quanto avviene per i fillers biologici e per i fillers semipermanenti.

Lipofilling

Un discorso a parte può essere effettuato per il lipofilling. Una particolare tecnica di chirurgia estetica che permette di ringiovanire, riempire o rimodellare diverse aree del viso e del corpo.

Il lipofilling consiste nell'iniezione di grasso autologo - prelevato, quindi, dal paziente stesso - al posto dei comuni fillers sopra descritti. Per questo motivo il filler-adiposo può essere considerato un filler naturale, ma non riassorbibile, poiché esso viene riassorbito in minima parte appena dopo l'intervento per poi permanere nell'area in cui è stato inoculato.

La tecnica che consente l'iniezione di questo filler naturale - nota, appunto, come lipofilling o lipostrutturazione - prevede il prelievo di una nota quantità di cellule adipose (di grasso) da una determinata area del corpo del soggetto, la loro purificazione e, successivamente, la loro iniezione nelle aree in cui vi sono imperfezioni da correggere (come le rughe) e punti di svuotamento da riempire o da rimodellare (come, ad esempio, labbra troppo sottili, guance svuotate, zigomi cadenti, ecc.).

Per approfondire: