Tipi di Collirio: Quali Sono? Scelta e Come si Applicano

Tipologie di Colliri Esempi di Classificazione dei vari Tipi di Collirio Esistono davvero molte tipologie di collirio che possono essere classificate in funzione degli attivi contenuti e in funzione del tipo di disturbo/malattia per il trattamento dei quali il loro impiego risulta indicato. In questo senso, possiamo distinguere per esempio: Colliri contro la secchezza oculare : questi colliri sono arricchiti con sostanze umettanti, indispensabili per garantire all'occhio il giusto grado d'umidità.

: questi colliri sono arricchiti con sostanze umettanti, indispensabili per garantire all'occhio il giusto grado d'umidità. Colliri contro gli occhi arrossati : solitamente non richiedono prescrizione medica, essendo destinati al miglioramento di un disturbo transitorio, legato per esempio ad insulti atmosferici o alla penetrazione di un corpo estraneo nell'occhio (ad esempio, ciglia o lente a contatto).

: solitamente non richiedono prescrizione medica, essendo destinati al miglioramento di un disturbo transitorio, legato per esempio ad insulti atmosferici o alla penetrazione di un corpo estraneo nell'occhio (ad esempio, ciglia o lente a contatto). Colliri antistaminici e/o decongestionanti : sono indicati per il trattamento dei sintomi delle patologie o dei disturbi di natura allergica.

: sono indicati per il trattamento dei sintomi delle patologie o dei disturbi di natura allergica. Colliri antibiotici : trovano indicazione per le patologie oftalmiche caratterizzate da infezione di natura batterica accertata (ad esempio, congiuntivite batterica).

: trovano indicazione per le patologie oftalmiche caratterizzate da infezione di natura batterica accertata (ad esempio, congiuntivite batterica). Colliri con principi attivi steroidei : si tratta di potenti antinfiammatorioculari, indicati in caso di fenomeni flogistici (infiammatori) gravi.

: si tratta di potenti antinfiammatorioculari, indicati in caso di fenomeni flogistici (infiammatori) gravi. Colliri per la cura del glaucoma : si tratta di preparazioni farmacologiche finalizzate alla riduzione della pressione intraoculare.

: si tratta di preparazioni farmacologiche finalizzate alla riduzione della pressione intraoculare. Colliri ad effetto midriatico: questi tipi di collirio sono utilizzati principalmente per fini diagnostici, allo scopo di dilatare la pupilla per favorire l'esame delle strutture oculari. Nei capitoli successivi, queste tipologie di collirio verranno analizzate più nel dettaglio. Altre Suddivisioni Oltre alla più specifica classificazione in funzione degli attivi contenuti e delle indicazioni terapeutiche, i colliri possono essere suddivisi anche in due macrogruppi in funzione del recipiente che li contiene. In questo caso, possiamo distinguere: Colliri in contenitori monodose : la preparazione oftalmica è contenuta in fialette monodose utilizzabili, a seconda dei casi, fino a 12-24 ore dopo l'apertura (far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo). Visto l'uso "monodose", in queste formulazioni non è necessaria l'aggiunta di conservanti.

: la preparazione oftalmica è contenuta in fialette monodose utilizzabili, a seconda dei casi, fino a 12-24 ore dopo l'apertura (far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo). Visto l'uso "monodose", in queste formulazioni non è necessaria l'aggiunta di conservanti. Colliri in flaconi multidose: la preparazione oftalmica è contenuta in un recipiente riutilizzabile più e più volte fino a 3-4 settimane dopo l'apertura, a seconda del prodotto utilizzato (anche in questo caso, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo). In questa tipologia di colliri è indispensabile l'utilizzo di conservanti per prevenire/contrastare la crescita microbica.

Colliri per la Secchezza Oculare Un buon collirio per combattere la secchezza oculare dovrebbe imitare le caratteristiche del muco lacrimale, essere lievemente alcalino, isotonico con il film lacrimale e naturalmente privo di conservanti. In questo senso, possono rivelarsi quindi utili i colliri in contenitore monodose. I principi attivi ideali per la realizzazione di un collirio contro la secchezza oculare sono quindi sostanze ad azione idratante, umettante, lubrificante e rinfrescante. Spesso e volentieri, nei colliri di questo tipo si utilizzano ingredienti di origine naturale, come le acque distillate di piante ad azione lenitiva (ad esempio, camomilla, eufrasia, ecc.).

Colliri per gli Occhi Rossi I colliri contro l'arrossamento oculare sono realizzati con ingredienti dall'azione disarrossante, emolliente e rinfrescante. Anche in questo caso, si tratta spesso di preparazioni a base di acque distillate di piante officinali utili per contrastare la condizione di arrossamento (ad esempio, camomilla, calendula, ecc.). Nota Bene Sia l'arrossamento che la secchezza oculari costituiscono condizioni piuttosto comuni dopo prolungate esposizioni a fonti luminose, ad agenti atmosferici, oppure in seguito a lunghe ore di lavoro o lettura intensa. Gli occhi rossi, il bruciore, la lacrimazione e la secchezza tipici di queste circostanze tendono a risolversi con il riposo e quando la causa che ha provocato il disturbo viene allontanata, ma il ritorno alle condizioni di normalità può avvenire ancor più rapidamente con l'impiego dei suddetti colliri. Tuttavia, quando il trattamento con queste preparazioni oftalmiche non determina alcun miglioramento dei sintomi, è necessario rivolgersi al medico e indagare più in profondità le cause dell'arrossamento e della secchezza in quanto potrebbero essere sintomi di condizioni patologiche non ancora individuate.

Colliri per il Glaucoma I colliri specifici per il trattamento del glaucoma possono essere realizzati con i seguenti principi attivi: Beta-bloccanti , come il timololo e il betaxololo, che riducono la pressione all'interno dell'occhio mediante la diminuzione della produzione di umore acqueo.

, come il timololo e il betaxololo, che riducono la pressione all'interno dell'occhio mediante la diminuzione della produzione di umore acqueo. Analoghi delle prostaglandine , come il latanoprost, il travoprost e il bimatoprost, che riducono la pressione intraoculare favorendo il deflusso dell'umore acqueo.

, come il latanoprost, il travoprost e il bimatoprost, che riducono la pressione intraoculare favorendo il deflusso dell'umore acqueo. Inibitori dell'anidrasi carbonica come la brinzolamide e la dorzolamide che agiscono diminuendo la secrezione di umore acqueo.

come la brinzolamide e la dorzolamide che agiscono diminuendo la secrezione di umore acqueo. Simpaticomimetici, come la brimonidina e l'apraclonidina, che agiscono mimando l'attività di adrenalina e noradrenalina e riducono la produzione di umore acqueo.

Colliri Midriatici Questi colliri sono realizzati con principi attivi con azione anticolinergica capaci di generare un'evidente dilatazione della pupilla, quali: l'atropina, la fenilefrina e la tropicamide. Questo tipo di colliri viene utilizzato perlopiù in ambito diagnostico o per ottenere la midriasi pre-operatoria, tuttavia, alcuni colliri a base di principi attivi anticolinergici possiedono anche ulteriori indicazioni terapeutiche.

Come si Applica un Collirio? Indipendentemente dal tipo di collirio preso in considerazione, in linea generale, la modalità di applicazione è la medesima e può essere così riassunta: Piegare leggermente la testa all'indietro dirigendo lo sguardo verso l'alto;

Abbassare la palpebra inferiore con l'aiuto del pollice (o dell'indice);

Esercitare una leggera pressione sul contenitore del collirio per fare uscire una goccia di prodotto (il prodotto va instillato nella parte più interna dell'occhio; per facilitare quest'operazione, alcuni individui possono trovare utile aprire la palpebra superiore con il dito anulare della mano che regge il collirio);

Ripetere nuovamente l'operazione finché non saranno state instillate tutte le gocce necessarie;

Dopo aver instillato il prodotto è possibile chiudere dolcemente le palpebre per un attimo; bisognerebbe evitare, invece, di chiuderle in maniera brusca;

Se necessario, ripetere le stesse operazioni per l'altro occhio. Nota : durante l'applicazione è necessario evitare il contatto del beccuccio del contenitore con gli occhi o con gli annessi oculari. Ad ogni modo, per specifiche informazioni in merito al giusto modo di applicazione di un collirio, far riferimento a quanto riportato sul suo foglietto illustrativo.