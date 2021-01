L'analisi del tipo di carie è essenziale per il dentista: studiando le caratteristiche dell'infezione dentale, il numero e la sua precisa localizzazione, è infatti possibile porre una diagnosi corretta ed inequivocabile, ovvero ottenere una precisa valutazione clinica.

Le carie non sono tutte uguali. Esistono infatti numerosissimi tipi di processi cariogeni, distinti in base a:

Prima di procedere con l'intervento per la cura del dente cariato, il dentista deve verificare la profondità della carie, dunque agire di conseguenza. L'estensione di ogni carie viene valutata mediante una scala di valori variabili da 1 a 4:

È possibile relazionare le carie in base ad alcune loro caratteristiche particolari. A tale scopo, si distinguono:

Il termine acuto è qui utilizzato in modo improprio, dato che la progressione del processo infettivo dura comunque alcuni mesi (almeno sei). Una carie si definisce invece cronica quando il processo si completa nell'arco di un paio d'anni.

Questi due tipi di carie sono distinti in base alla durata temporale della rispettiva evoluzione.

Carie Secca

Per "carie secca" s'intende una carie arrestata nel tempo: ciò significa che il processo infettivo si blocca senza creare ulteriori danni agli altri tessuti del dente.

La variante arrestata è dunque un tipo di carie che non crea danni nel breve termine. Alcuni dentisti consigliano tuttavia di procedere con un'otturazione in quanto la lesione, pur non danneggiando il dente dal punto di vista funzionale, può comprometterne l'estetica. Difatti, anche la carie secca si presenta con un piccolissimo puntino nero, dalla superficie molto dura.

Ricordiamo, tuttavia, che una carie secca può ritrasformarsi in attiva in qualsiasi momento: per questo motivo, si raccomanda vivamente di tenere sempre sotto controllo la lesione.