Tiosolfato di Sodio come Farmaco: A Cosa Serve?

Il tiosolfato di sodio viene utilizzato anche per allontanare l'eccesso di ipoclorito all'interno delle acque (ad esempio, quelle destinate a riempire laghetti ed acquari, in quanto l'ipoclorito potrebbe risultare dannoso per gli animali che vi soggiornano) e in ambito fotografico durante lo sviluppo delle pellicole.

Anche noto come sodio tiosolfato, o più semplicemente tiosolfato, questo composto viene utilizzato anche in ambito medico per il trattamento dell'avvelenamento da acido cianidrico o da cianuri . Difatti, lo si può trovare all'interno di medicinali aventi indicazioni terapeutiche di questo tipo. In questo articolo ci occuperemo proprio di questa tipologia d'impiego.

Come accennato, i medicinali che contengono il sodio tiosolfato vengono usati come antidoto contro l'avvelenamento da acido cianidrico e cianuri , ma non solo.

Ad ogni modo, in caso d'iperdosaggio (concentrazione nel sangue di 20 mg per 100 ml) può esserci pericolo di vita . In caso di somministrazione di dosi eccessive, si può valutare l' emodialisi per cercare di allontanare il principio attivo dall'organismo.

Il tiosolfato di sodio, come del resto qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Come Agisce

Come Funziona il Tiosolfato di Sodio e con quale Meccanismo d'Azione agisce?

Il tiosolfato di sodio è un antidoto per l'avvelenamento da cianuri in quanto capace di agire come substrato dell'enzima rodanasi, presente in molti tessuti e in particolar modo nel fegato. Tale enzima catalizza la conversione del cianuro in tiocianato (un composto relativamente non tossico e ritenuto innocuo) che verrà poi escreto dall'organismo attraverso le urine.

Il principio attivo è efficace nella profilassi della nefropatia da cisplatino in quanto capace di concentrarsi selettivamente nelle urine dove forma un complesso con il suddetto antitumorale (complesso tiosolfato-cisplatino) non tossico per le cellule sia sane che malate.

Lo stesso meccanismo d'azione che porta alla formazione di complessi con antitumorali è alla base dell'attività come desensibilizzante nello stravaso di farmaci chemioterapici.