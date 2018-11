Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione del Tiocolchicoside

Il tiocolchicoside è in grado di provocare effetti collaterali, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano in egual misura. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti collaterali diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Ad ogni modo, di seguito sono riportati i principali effetti collaterali che potrebbero insorgere durante il trattamento con tiocolchicoside.

Tiocolchicoside per via orale e parenterale

In seguito alla somministrazione di tiocolchicoside per via orale o attraverso iniezione intramuscolare potrebbero manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Inoltre, subito dopo la somministrazione intramuscolare di tiocolchicoside si potrebbe assistere all'insorgenza di sincope vasovagale.

Tiocolchicoside per via topica

L'uso di tiocolchicoside per via topica è generalmente ben tollerato; tuttavia, non si può escludere la possibilità d'insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili. Inoltre, l'uso per lunghi periodi di tempo può portare alla comparsa di fenomeni di sensibilizzazione.

Sovradosaggio

Al momento non sono noti casi di sovradosaggio da tiocolchicoside. Tuttavia, in caso di assunzione di dosi eccessive del principio attivo in questione, è bene contattare subito il proprio medico.

Non esistono antidoti specifici, l'eventuale trattamento, pertanto, sarà solo di supporto e sintomatico.