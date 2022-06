Tinea corporis (tigna del corpo): cos'è, come si prende e cura

Cos’è Cos'è la Tinea corporis o tigna del corpo? La tinea corporis (o tigna del corpo) è un'infezione micotica che colpisce lo strato superficiale della cute. Questa condizione è provocata da un gruppo di funghi, chiamati dermatofiti. Shutterstock La tinea corporis si manifesta con la comparsa di eruzioni sulla pelle, costituite da piccole chiazze arrossate e desquamanti dall'aspetto circolare, con una zona centrale più chiara e un bordo netto leggermente rilevato. L'evoluzione di queste lesioni è tipicamente centrifuga: la risoluzione spontanea al centro e la graduale progressione periferica determinano la formazione di una chiazza anulare (ringworm). Le eruzioni della tigna del corpo possono essere pruriginose.

Altri sintomi associati all'infezione possono variare in base all'area colpita. Solitamente, la tinea corporis coinvolge la cute glabra di arti (braccia e gambe), tronco ed alcune zone del viso; non sono mai interessati, invece, i piedi, le mani e la regione inguino-crurale.

Il trattamento della tinea corporis prevede l'uso di farmaci antimicotici da applicare localmente sulla cute o da assumere per via orale, secondo il regime più adeguato indicato dal medico.

Sintomi e conseguenze Sintomi Tinea corporis: come si manifesta la tigna del corpo? Shutterstock A livello cutaneo, la tinea corporis si manifesta caratteristicamente con un'eruzione eritemo-desquamativa, costituita da chiazze dall'aspetto anulare o elementi a contorni irregolari e policiclici.

L'evoluzione di questa lesione è, infatti, tipicamente centrifuga: all'inizio, l'eruzione della tigna si presenta come una macula discoide che tende ad estendersi verso l'esterno; successivamente, man mano che l'infezione va incontro alla risoluzione spontanea, il centro della lesione torna ad assumere un colore più chiaro (rosaceo), mentre il contorno rimane rossastro e in rilievo.

La tendenza delle lesioni ad assumere questo forma ad anello (detta ringworm) è associata a una resistenza acquisita transitoria: il processo infettivo può riattivarsi nelle zone centrali della chiazza, dando origine a una successione di cerchi concentrici separati tra di loro da piccole aree di cute normale.

Le lesioni raggiungono, generalmente, le dimensioni di circa 2-3 cm; tuttavia, con il trascorrere del tempo, le chiazze anulari vicine possono confluire dando origine ad eruzioni estese. L'infezione da tinea corporis può diffondersi, inoltre, ad altre parti del corpo, soprattutto quando il soggetto che ne è affetto non resiste allo stimolo di grattare o toccare le lesioni già esistenti, favorendo la disseminazione delle spore del fungo.

La tinea corporis può provocare prurito e, talvolta, la pelle che circonda l'eruzione può risultare molto arrossata, secca e squamosa al tatto, a causa dello stato infiammatorio indotto dall'infezione.

In alcuni casi, si osservano varianti della tinea corporis più flogistiche, caratterizzate da placche squamose ricoperte con papule, vescicole e pustole, soprattutto ai bordi delle lesioni. Raramente, invece, possono comparire forme di tipo acuto suppurativo (con piaghe infiammate e purulente) o cronico granulomatoso.

Le eruzioni estese e resistenti al trattamento si manifestano, generalmente, nei pazienti infettati da Trichophyton rubrum e nei soggetti con malattie sistemiche debilitanti.

Trattamento Il trattamento della tinea corporis dipende dalle gravità delle manifestazioni cliniche e, in generale, prevede l'uso dei farmaci antifungini da applicare sulla cute o da assumere per via orale, in base alle indicazioni dello specialista dermatologo.

La maggior parte delle infezioni cutanee risponde molto bene ai preparati topici antimicotici. I casi resistenti o quelli con coinvolgimento diffuso richiedono, invece, l'utilizzo di una terapia sistemica. Terapia topica Se la tigna del corpo è di entità da lieve a moderata, il medico può prescrivere un antimicotico in crema, lozione o gel, come gli imidazolici (miconazolo, clotrimazolo, econazolo, chetoconazolo), il ciclopirox, la naftifina o la terbinafina.

Il farmaco deve essere applicato due volte al giorno sull'area interessata per almeno 7-10 giorni dopo la scomparsa delle lesioni, che generalmente avviene dopo circa 2-3 settimane.

Di solito, anche le varianti infiammatorie della tinea corporis rispondono prontamente alle medicazioni topiche antimicotiche specifiche. Terapia sistemica Nei casi in cui siano presenti diverse lesioni da tinea corporis o l'infezione fosse resistente al trattamento topico, l'approccio più efficace prevede l'assunzione di antimicotici (itraconazolo o terbinafina) per via orale. Questi farmaci vanno assunti una volta al giorno per 7 giorni. Per approfondire: Farmaci per la Cura delle Micosi Cutanee »