Vista la necessità di continuo monitoraggio del paziente e visto lo scopo dell'esame (simulare ciò che avviene durante la sincope), il tilt test può essere eseguito solo in ospedale o in cliniche autorizzate da personale medico-sanitario specializzato.

Per poter svolgere l'esame, il paziente viene fatto accomodare su un particolare letto basculante (tilt table) e assicurato a quest'ultimo grazie ad apposite fasce avvolgenti, indispensabili per sostenere l'individuo in caso di perdita di coscienza.

Prima del Tilt Test

Se si stanno seguendo terapie farmacologiche, è necessario informarne preventivamente il medico il quale comunicherà al paziente se è il caso di sospendere o meno l'assunzione dei medicinali prima del test e con quanto anticipo.

Inoltre, è molto importante che il paziente comunichi al medico se è affetto da particolari malattie, quali:

In qualsiasi caso, a scopo precauzionale, è bene informare il medico se si soffre di qualsiasi tipo di disturbo o patologia, anche se non riportato nel soprastante elenco.

Preparazione

L'esecuzione del tilt test richiede un minimo di preparazione. Nel dettaglio, è richiesto al paziente di non mangiare e di non bere per almeno 2-3 ore prima del test; tuttavia, nella maggioranza dei casi - soprattutto se l'esame viene effettuato al mattino - il medico richiede il digiuno del paziente fin dalla sera precedente.

Come si Esegue?

Per eseguire il tilt test, il paziente viene innanzitutto fatto accomodare sul letto basculante ed assicurato ad esso mediante le apposite fasce avvolgenti che si trovano a livello del torace e dell'addome. Il letto, inoltre, è dotato anche di un appoggio per i piedi. Grazie a quest'ultimo e alla capacità di ruotare, il letto motorizzato impiegato per l'esecuzione dell'esame è in grado di simulare il passaggio dal clinostatismo all'ortostatismo, ma senza l'effetto della contrazione isometrica dei muscoli delle gambe (che si verifica di norma quando il paziente si trova in piedi).

Prima dell'inizio dell'esame vero e proprio si applicano sul paziente tutti gli elettrodi necessari per la registrazione continua della pressione arteriosa, dell'elettrocardiogramma (ECG), della saturazione di ossigeno, della frequenza respiratoria e, se necessario, dell'elettroencefalogramma (EEG).

In alcuni casi, è previsto anche l'inserimento di un accesso endovenoso che permette una rapida somministrazione di farmaci in caso di necessità.