Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione della Ticlopidina

La ticlopidina è in grado di provocare diversi tipi di effetti collaterali, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino in egual misura. Difatti, ciascun individuo risponde in maniera diversa alla somministrazione del principio attivo, manifestando effetti indesiderati differenti per tipo e/o intensità, oppure non manifestandone affatto.

Ad ogni modo, di seguito saranno riportati alcuni dei principali effetti collaterali che possono verificarsi durante il trattamento con ticlopidina.

Emorragie

L'assunzione di ticlopidina può aumentare il rischio di insorgenza di sanguinamenti e complicanze emorragiche a carico di diversi organi e tessuti (ad esempio, emorragia congiuntivale, epistassi, ematuria, emorragie intracerebrali, ecc.)

Disturbi del sangue

Durante la terapia a base di ticlopidina potrebbero insorgere:

Disturbi del sistema nervoso

Nel corso del trattamento con ticlopidina potrebbero manifestarsi:

Disturbi gastrointestinali

L'assunzione di ticlopidina potrebbe favorire la comparsa di:

Disturbi del fegato e delle vie biliari

La terapia a base di ticlopidina potrebbe causare:

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Il trattamento con ticlopidina potrebbe causare:

Altri effetti collaterali

Altri effetti collaterali che possono manifestarsi nel corso della terapia con ticlopidina, sono:

Sovradosaggio

In caso di assunzione di dosi eccessivamente elevate di ticlopidina si assiste ad un incremento del rischio di emorragie. Inoltre, studi condotti su animali hanno dimostrato che il sovradosaggio da ticlopidina può causare una grave intolleranza gastrointestinale.

Purtroppo, non esiste un antidoto specifico; tuttavia, l'induzione del vomito, la lavanda gastrica e, nei casi più gravi, la trasfusione di piastrine possono rivelarsi utili.

Ad ogni modo, in caso di sovradosaggio da ticlopidina - accertato o presunto che sia - è necessario recarsi nel più vicino pronto soccorso avendo cura di portare con sé la confezione della specialità medicinale assunta.