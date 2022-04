Generalità Che cos'è la Ticlopidina e caratteristiche generali La ticlopidina è un principio attivo dotato di attività antiaggregante piastrinica. Shutterstock Ticlopidina - Struttura Chimica Essa, pertanto, viene utilizzata in tutte quelle situazioni in cui è necessario ostacolare la coagulazione del sangue e la formazione di trombi al fine di prevenire l'insorgenza di gravi eventi cardiovascolari. Dal punto di vista chimico, la ticlopidina è una tienopiridina. Per poter esercitare la sua azione antiaggregante, la ticlopidina deve essere assunta per via orale; difatti, i medicinali che la contengono sono in forma di compresse rivestite. La dispensazione dei medicinali a base di ticlopidina dovrebbe avvenire dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR), si tratta comunque di un farmaco di fascia A che, pertanto, può essere dispensato a carico dal Sistema Sanitario Nazionale. Esempi di medicinali (nomi commerciali) contenenti Ticlopidina Chiaro®

Clox®

Fluilast®

Flupid®

Fluxidin®

Klodin®

Ticlopidina Almus®

Ticlopidina Alter®

Ticlopidina Aurobindo®

Ticlopidina Doc®

Ticlopidina Mylan®

Ticlopidina Sandoz®

Tiklid®

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Ticlopidina Prima di iniziare la terapia farmacologica con la ticlopidina, è bene informare il medico se si è in terapia con altri farmaci antiaggreganti piastrinici, con farmaci anticoagulanti o con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) poiché - se assunti in concomitanza alla ticlopidina - vi è un aumento del rischio di sanguinamenti ed emorragie. Allo stesso modo, il medico deve essere preventivamente informato della presenza di disturbi o malattie di fegato e reni, così come della presenza di un eventuale aumentato rischio di sanguinamento. Inoltre, durante il trattamento con il principio attivo in questione è necessario interromperne l'assunzione e informare immediatamente il medico se compaiono sintomi, quali: Febbre, mal di gola e lesioni della bocca, poiché potrebbero essere correlati all'insorgenza di neutropenia ;

; Ematomi, feci scure e porpora, poiché potrebbero essere indice della presenza di disturbi della coagulazione e/o di piastrinopenia ;

e/o di ; Urine scure, feci di colore chiaro e ittero (cute di colore giallo), poiché riconducibili alla possibile insorgenza di epatite ;

; Sintomi correlati alla porpora trombotica trombocitopenica (irritazione cutanea associata a sanguinamenti e a riduzione dei livelli di piastrine). In qualsiasi caso, prima e durante il trattamento con ticlopidina il medico monitorerà regolarmente il paziente sottoponendolo ad esami del sangue e analisi delle urine. In questo modo, esso potrà individuare tempestivamente l'insorgenza di una o più delle suddette condizioni. Ad ogni modo, prima di assumere medicinali a base di ticlopidina, è sempre opportuno parlare al medico delle proprie condizioni di salute e informarlo dell'eventuale presenza di qualsivoglia tipo di disturbo o malattia. Infine, è necessario informare il medico se ci si deve sottoporre ad un qualsiasi tipo di intervento chirurgico (incluse le estrazioni dentarie e altri interventi odontoiatrici), poiché in tal caso l'assunzione della ticlopidina dovrà essere sospesa con dovuto anticipo. Nota Bene L'assunzione della ticlopidina può causare effetti collaterali (ad esempio, capogiri) in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari. Pertanto, si raccomanda di prestare la massima attenzione e di evitare tali attività qualora i suddetti effetti indesiderati dovessero manifestarsi.

Meccanismo d'azione Come agisce la Ticlopidina? La ticlopidina esercita la sua attività antiaggregante piastrinica attraverso l'inibizione dose-dipendente del legame dell'adenosina difosfato (ADP) con il recettore P2Y12 presente a livello piastrinico. Quando tale recettore viene attivato dal legame con il substrato endogeno ADP, infatti, l'aggregazione delle piastrine viene favorita. Attraverso l'inibizione del legame fra ADP e recettore P2Y12, pertanto, la ticlopidina è in grado di esercitare un'azione antiaggregante piastrinica.

Modalità d'uso e Posologia Come e quando assumer la Ticlopidina La ticlopidina è disponibile in forma di compresse rivestite che devono essere assunte per via orale. Le compresse vanno deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua e durante i pasti. La dose di principio attivo abitualmente utilizzata nell'ambito di trattamenti prolungati è di 250-500 mg al giorno. In qualsiasi caso, sarà il medico a stabilire l'esatta posologia di ticlopidina per ciascun paziente. Pertanto, è necessario attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni da esso fornite. Quando sospendere la Ticlopidina? Il trattamento con ticlopidina non deve essere interrotto senza aver prima consultato il proprio medico . Se si sospende il trattamento con ticlopidina entro i primi tre mesi, è necessario effettuare un esame del sangue completo dopo due settimane dall'interruzione della terapia. Questo perché è necessario controllare i parametri del sangue finché non ritornano nella norma. Ad ogni modo, nel caso in cui fosse necessario sospendere la ticlopidina, sarà il medico a fornire tutte le informazioni e indicazioni necessarie in merito; pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente ad esse.

Gravidanza e Allattamento La Ticlopidina può essere usata in gravidanza e durante l'allattamento al seno? Qualora fosse necessario iniziare un trattamento a abse di ticlopidina, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariament einformare il medico della loro condizione. Difatti, l'uso del principio attivo non dovrebbe avvenire in questa categoria di pazienti, fatto salvo per i casi che il medico ritiene di assoluta necessità. Tuttavia, è opportuno segnalare che alcuni farmaci a base di ticlopidina sono espressamente contorindicati in gravidanza e durante l'allattamento.