Ticagrelor: Cos'è? A Cosa Serve? Come Agisce? Posologia, Effetti Collaterali e Controindicazioni

Il suo impiego, pertanto, è indicato in tutti quei casi in cui è necessario prevenire la coagulazione sanguigna al fine di evitare la comparsa di eventi cardiovascolari in pazienti a rischio.

Solitamente, il ticagrelor viene somministrato per via orale in associazione ad un altro principio attivo ad azione antiaggregante piastrinica: l'acido acetilsalicilico. Il dosaggio di farmaco da somministrare può variare in funzione del motivo per cui si rende necessario ostacolare l'aggregazione delle piastrine.

Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Ticagrelor