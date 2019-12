Tiagabina: Perché si Assume e Come Agisce

Generalità

La tiagabina è un principio attivo antiepilettico impiegato in adulti, adolescenti e bambini con più di 12 anni di età.

Shutterstock Tiagabina - Struttura Chimica

Per espletare la sua azione, il principio attivo deve essere assunto per via orale; difatti, lo si trova in medicinali in forma di compresse per uso orale.

Al momento (Novembre 2019), in Italia è autorizzata una sola specialità medicinale a base di tiagabina avente nome commerciale Gabitril®. La sua dispensazione in farmacia può avvenire a carico del Sistema Sanitario Nazionale in poiché si tratta di un medicinale classificato come farmaco di fascia A.