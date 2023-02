In commercio esistono quindi differenti tipologie di test DNA fai da te: in funzione del kit acquistato sarà possibile ottenere una o più delle sopra citate informazioni.

Come si fanno?

I test DNA fai da te, come già detto, consistono in kit attraverso i quali è possibile raccogliere un campione di materiale organico dal quale sarà poi possibile estrarre il DNA e valutarne alcune caratteristiche.

Partiamo subito con il dire che l'estrazione del materiale genetico non può essere fatta a casa, difatti, l'unica operazione "fai da te" consiste nel prelievo del campione che verrà poi inviato al laboratorio di rifermento, ma procediamo con ordine.

La prima cosa da fare è acquistare il kit cui si è interessati (ad esempio, kit per il test del DNA fai da te per conoscere le proprie origini, kit per il test di paternità, ecc.). Dopodiché, è opportuno seguire le istruzioni riportate nell'astuccio o nel foglietto presente nella confezione del prodotto al fine di raccogliere il campione necessario per l'estrazione del DNA. La maggior parte dei test fai da te prevede l'utilizzo di una delle seguenti metodiche per la raccolta del campione:

Provetta per la raccolta di saliva: in questo caso, il campione da prelevare è rappresentato da un determinato quantitativo di saliva che deve essere posto all'interno di una provetta presente nel kit; dopodiché la provetta dovrà essere chiusa accuratamente in modo da poter essere inviata al laboratorio senza il rischio di fuoriuscita accidentale del materiale raccolto.

Bastoncino ovattato (tampone) per la raccolta di un campione di saliva e cellule epiteliali dalla guancia: il tampone deve essere sfregato sulla parte interna della guancia dell'individuo, avanti e indietro, sia verticalmente che orizzontalmente, per un periodo di tempo prestabilito e riportato sulle istruzioni del kit fai da te. Mentre il bastoncino ovattato viene sfregato nell'interno guancia in tutte le direzioni sopra descritte, è altresì necessario farlo ruotare. Una volta raccolto il campione, la parte ovattata del tampone dovrà essere inserita in una provetta che verrà quindi chiusa adeguatamente.

Nota : alcuni kit, prevedono che prima di procedere con la raccolta e l'invio del campione al laboratorio, si esegua una sorta di "attivazione" online del prodotto direttamente sul sito del produttore, fornendo tutti i dati personali e le informazioni richieste. Ad ogni modo, poiché ogni test DNA fai da te può funzionare diversamente, è opportuno seguire sempre le indicazioni fornite dal produttore.

Dopo aver chiuso la provetta contenente il campione, è necessario procedere con l'invio dello stesso al laboratorio di riferimento. Normalmente, all'interno del kit per il test DNA fai da te è presente un'etichetta prestampata per la spedizione del campione ed eventualmente una busta. Il laboratorio destinatario, di norma, si trova nel Paese in cui il kit per il test del DNA fai da te viene prodotto (ad esempio: Stati Uniti, Islanda, Regno Unito, Spagna, ecc.).

Quanto tempo occorre per l'estrazione e l'analisi del DNA?

Le tempistiche necessarie possono variare in funzione del tipo di caratteristiche che si vuole indagare ed ogni azienda fornisce indicazioni in merito al tempo necessario per fare ciò. Naturalmente, queste tempistiche non tengono conto di eventuali ritardi o problematiche legate alla spedizione, al servizio postale o al servizio offerto da eventuali corrieri.

Come arriva l'esito dell'analisi?

In funzione del prodotto preso in considerazione e del Paese in cui ci si trova, l'esito delle analisi può arrivare per posta cartacea, oppure per posta elettronica.