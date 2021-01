Come scegliere un buon termometro per ambienti? Anche se non siete tra gli appassionati delle stazioni meteorologiche domestiche, può sempre far comodo tenere in casa un termometro per ambienti per misurare la temperatura. Questa accortezza ci può insegnare a regolarci meglio per quanto riguarda il riscaldamento (ma anche l'aria condizionata), invitandoci a valutare l'oppurtunita di abbassare la temperatura o, al contrario, ad alzarla se davvero questa non è ottimale.

Termometro analogico

Altamente preciso e attendibile il termometro analogico per ambienti interni ed esterni. Come il TFA 12.2045, un termometro interamente realizzato in Germania, con scala per la temperatura esterna o la temperatura interna in Celsius, per il controllo del clima della stanza.

Il termometro analogico in questione è resistente alle intemperie, può essere lasciato fuori in qualsiasi condizione atmosferica. Può essere appeso all'interno e all'esterno, in modo da avere sempre la giusta temperatura sotto controllo. Sottile e non ingombrante, il termometro è piaciuto agli utenti Amazon per ottima fattura, affidabilità, precisione.

Un utente sottolinea che trattandosi di un termometro in alluminio ha una discreta inerzia termica perciò se spostato da un ambiente ad un altro ci mette un po' di tempo a raggiungere la nuova temperatura.