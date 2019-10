Teriparatide: Cos'è, Come si Assume, Effetti Collaterali

Generalità Il teriparatide è un analogo dell'ormone paratiroideo umano che viene impiegato nel trattamento dell'osteoporosi. Redazione Teriparatide - Struttura Chimica Il suo impiego è riservato ai pazienti adulti di sesso sia femminile che maschile. Somministrabile per via parenterale, il principio attivo è usato anche per il trattamento dell'osteoporosi dovuta a terapie con farmaci corticosteroidi. Il teriparatide è disponibile in forma di soluzione iniettabile in penna preriempita pronta all'uso. I medicinali che lo contengono, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Teriparatide Forsteo®

Movymia®

Teriparatide Teva®

Terrosa®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Teriparatide: per cosa si usa? L'uso del teriparatide è indicato per il trattamento dell'osteoporosi (compresa l'osteoporosi causata da terapie con farmaci corticosteroidi) in pazienti adulti di entrambi i sessi.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Teriparatide Prima e durante il trattamento con teriparatide, è importante rivolgersi al medico se: Si manifestano sintomi come nausea, vomito, costipazione, bassa energia o debolezza muscolare, poiché potrebbero essere indice della presenza di elevate concentrazioni di calcio nel sangue. Il trattamento con teriparatide, infatti, può incrementare la quantità di calcio sia nel sangue che nelle urine;

Si soffre o si è sofferto in passato di calcoli renali;

Si hanno problemi ai reni di qualsiasi tipo. Inoltre, si segnala che, in seguito alla somministrazione delle prime dosi di teriparatide, è possibile che si manifestino capogiri. In questi casi, si raccomanda di rimanere seduti o distesi fino alla scomparsa della sintomatologia. Dopodiché, avvisare il medico. Naturalmente, qualora dovessero insorgere capogiri, è altresì necessario evitare di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Nota bene Il teriparatide non deve essere usato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Teriparatide e Altri Farmaci A causa delle possibili interazioni farmacologiche, prima di iniziare ad assumere il teriparatide, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici. Esempi di farmaci che possono interferire con l'azione del teriparatide sono i digitalici impiegati nel trattamento di patologie cardiache.

Come Agisce Come Funziona il Teriparatide e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il teriparatide è un analogo dell'ormone paratiroideo. Più nel dettaglio, il principio attivo è il frammento attivo (1-34) dell'ormone paratiroideo umano endogeno e, in quanto tale, espleta azioni analoghe a quest'ultimo. Pertanto, il teriparatide è in grado di stimolare l'osteogenesi mediante azione diretta sugli osteoblasti (cellule deputate alla formazione dell'osso), aumentando indirettamente l'assorbimento intestinale di calcio, il riassorbimento tubulare di calcio e l'eliminazione renale di fosfato.

Gravidanza e Allattamento Il Teriparatide può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'utilizzo del teriparatide è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento al seno. Le donne in età fertile devono adottare opportuni metodi contraccettivi per evitare l'insorgenza di eventuali gravidanze. Qualora insorga una gravidanza, la somministrazione del farmaco deve essere interrotta e il medico subito contattato.