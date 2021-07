Generalità La terapia ormonale sostitutiva (o TOS) è una terapia farmacologica basata sulla somministrazione di ormoni. Shutterstock Generalmente, quando si parla di terapia ormonale sostitutiva (in inglese, Hormon Replacement Therapy o HRT), si pensa immediatamente al trattamento farmacologico cui si sottopongono alcune pazienti in età post-menopausale, allo scopo di contrastare sintomi e disturbi associati all'inevitabile diminuzione della sintesi di ormoni femminili. In verità, il significato di terapia ormonale sostitutiva è molto più ampio, poiché questa dicitura raggruppa tutte quelle terapie farmacologiche che si basano sulla somministrazione di ormoni diversi.

Indicazioni Quando è necessario ricorrere alla Terapia Ormonale Sostitutiva? Il ricorso alla terapia ormonale sostitutiva si rende necessario quando un paziente, per un qualsiasi motivo - patologico o fisiologico - si trova in una condizione in cui determinati ormoni non vengono prodotti nelle giuste quantità, comportando l'insorgenza di disturbi e malattie. In verità, il ricorso alla terapia ormonale sostitutiva non sempre è necessario o indispensabile per il paziente, a meno che la mancanza degli ormoni non infici negativamente sulla qualità della vita dello stesso paziente e/o non costituisca un reale pericolo per la sua salute. Ad ogni modo, fra le patologie e i disturbi che possono richiedere la somministrazione di una terapia ormonale sostitutiva, ricordiamo: Patologie in cui si assiste ad una ridotta sintesi di ormoni sessuali maschili o femminili;

Sintomi post-menopausali e prevenzione di patologie che possono manifestarsi in seguito al calo della produzione degli ormoni sessuali femminili (ad esempio, l'osteoporosi);

Disturbi e malattie che diminuiscono la funzionalità della tiroide in maniera permanente (come avviene, ad esempio, nell'ipotiroidismo di Hashimoto), o in maniera temporanea;

Rimozione chirurgica - parziale o totale - della toroide (tiroidectomia) a causa di tumori (tumore della tiroide) o altre malattie.

Malattie caratterizzate da un'insufficiente o mancata produzione di ormone della crescita. Infine, la terapia ormonale sostitutiva può essere effettuata anche in caso di cambio di sesso, allo scopo di somministrare al paziente gli ormoni associati al sesso con cui esso si identifica (testosterone per le donne che desiderano diventare uomini ed estrogeni per gli uomini che desiderano diventare donne).

Tipi di TOS Alla luce di quanto finora detto, perciò, si può affermare che esistono diversi tipi di terapia ormonale sostitutiva che possiamo così riassumere: Terapia ormonale sostitutiva estrogenica e progestinica (ovvero a base di ormoni sessuali femminili); appartiene a questo gruppo anche la terapia ormonale sostitutiva post-menopausale;

Terapia ormonale sostitutiva androgenica (ossia, a base di ormoni sessuali maschili);

Terapia ormonale sostitutiva a base di ormoni tiroidei;

; Terapia ormonale sostitutiva a base di ormone della crescita. Di seguito, tali tipologie di terapia ormonale sostitutiva verranno brevemente descritte.