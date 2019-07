Se amate il mare, le vacanze dinamiche, quelle in cui andare alla scoperta di tutte le spiagge della località scelta per trascorrere la villeggiatura, allora "stabilimento balneare" non sarà certamente una parola a voi familiare. Ma anche se siete tipi da telo steso sulla sabbia e via, è bene fare attenzione, perché – soprattutto nelle ore più calde della giornata – i raggi solari sono nocivi ed è fondamentale ripararsi all'ombra. Se l'idea di piantare l'ombrellone non vi convince, anche perché talvolta le spiagge sono di grandi ciottoli o di piccola ghiaia, la soluzione più funzionale sono le tende da spiaggia. Strumenti facilmente trasportabili (da chiusi occupano davvero poco spazio) ma che una volta aperti consentono di creare quella zona d'ombra ideale per riparare dai raggi i bambini, gli adulti e le eventuali borse che non possono rimanere esposte al sole.

Tende da spiaggia: come si aprono

Aprire una tenda da spiaggia è facilissimo. Basta toglierla dal suo involucro e si aprirà da sola, con il solo uso di una mano. Qualche volta nella confezione sono inseriti anche dei picchetti o dei pali, per fissarla meglio. Per richiuderla in modo da riportarla al suo formato originale potrebbe essere necessario compiere alcuni precisi passaggi, ma per riuscire nell'impresa basterà seguire le istruzioni allegate al prodotto (e fare un po' di pratica).

Tenda da spiaggia per adulti

Fenvella Pop Up Beach Tent, è una tenda facilissima da montare, consigliata per la spiaggia, ma anche per il parco. Si apre in 1 secondo automaticamente e si ripiega in pochissimo tempo. Il materiale della tenda da spiaggia è nylon ignifugo che assicura una protezione UV di 50+ UPF per proteggere adulti e bambini dai raggi nocivi del sole. Nella sua confezione ci sono anche sei pali di metallo e la borsa per il trasposto. Inoltre la tenda è dotata di una grande finestra che permette una miglior circolazione dell'aria.

Tenda-gazebo da spiaggia

Vi suggeriamo ora un modello diverso di tenda da spiaggia, sempre semplice da installare, ma in grado di creare uno spazio d'ombra più ampio. Si tratta della tenda da spiaggia Mencom. Un telo realizzato in tessuto di poliestere 210T di alta qualità che protegge dai raggi solari, le cui estremità possono essere fissate a terra con sacchi angolari da riempire con sabbia, roccia, sassi. Il materiale e la struttura si prestano anche per proteggere dall'acqua, in caso di temporali improvvisi in spiaggia o al parco.

Tenda spiaggia per bambini (con piscina)

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco, infine, un terzo modello di tenda da spiaggia pensata appositamente per i più piccoli. Una tenda di dimensioni 47,5 x 31,5 x 27,5 che entra in una borsa di 21 pollici e che, una volta aperta, può diventare un gran divertimento per i più piccoli! Facile da assemblare e da pulire, la tenda da spiaggia CeeKii è realizzata con un tessuto traspirante, che protegge dai raggi UV, assolitamente atossico, inodore, secondo le norme internazionali di sicurezza. Adatta per neonati e per bambini fino ai 3 anni, al suo interno racchiude una mini piscina che può essere utile per far divertire, in uno spazio controllato, anche i più piccoli.

