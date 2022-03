Teiera e bollitore: come e quando pulirli?

Alcuni bollitori da tè elettrici hanno indicatori di misurazione in modo da potervi versare la giusta quantità di acqua. Altri, come le varietà da piano cottura, non sono provvisti di questo indicatore. Lasciare l'acqua in eccesso nel bollitore è spesso causa di formazione di germi e batteri.Quando l'acqua è stagnante (ovvero non scorre), possono crescere germi, anche se Clostridium perfringens (spora termo-resistente che causa diarrea e dolori addominali entro 24 ore dal contatto); batteri Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Legionella e Pseudomonas aeruginosa sono in realtà più comuni in condizioni di acqua stagnante in pozzi o acqua piovana non reciclata accuratamente.