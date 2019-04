Per poter espletare la sua azione antibiotica, la teicoplanina può essere somministrata per via parenterale (tramite iniezione o infusione), oppure per via orale.

I medicinali a base di teicoplanina attualmente disponibili sul mercato italiano possono contenere il principio attivo a concentrazioni differenti (200 mg e 400 mg). Quelli con dosaggio inferiore possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), ma poiché classificati come farmaci di fascia A - se sussistono le condizioni (esenzione per patologia) - il loro costo può essere rimborsato dal sistema sanitario nazionale (SSN). Al contrario, i medicinali contenenti teicoplanina ad alte dosi sono classificati come farmaci di fascia H, richiedono la presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL - vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti) e il loro costo è a completo carico del cittadino.

Esempi di Medicinali contenenti Teicoplanina