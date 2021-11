Tè Boldo: cos'è e proprietà benefiche

Introduzione

Il tè boldo è ottenuto dall'infusione di alcune parti essiccate della pianta del boldo. È usato principlamente come trattamento per problemi digestivi nella medicina tradizionale, specialmente in Centro e Sud America, dove è largamente diffuso per ragioni mediche e / o dietetiche da oltre 13 mila anni. Il boldo è prodotto dall'albero boldo (Peumus boldus), un arbusto sempreverde originario del Cile che cresce anche in altri paesi dell'America centrale e meridionale, come il Messico e l'Argentina. Albero dioico sempreverde, che non supera i 5 m di altezza. Ha foglie opposte, coriacee e ovali di colore verde opaco. I fiori bianchi, riuniti in infiorescenze terminali. Produce frutti nel periodo che intercorre fra dicembre e febbraio caratterizzati dal grande contenuto zuccherino, quindi sono molto dolci. Il suo estratto, o l'olio essenziale (cineolo e ascaridolo), vengono impiegati specialmente per il trattamento di problemi digestivi, disintossicare il fegato e favorire il dimagrimento. Alcune persone consigliano di diluire il tè boldo con un altro tipo di tisana, come la yerba mate, per renderlo più gradevole e adatto al consumo giornaliero

Il tè Boldo è una tisana, non propriamente un "tè " come viene comunemente definito. Ciò significa che non è ottenuto dalle foglie della pianta Camellia sinensis , come il tradizionale tè nero o il tè verde. Si mettono in infusione solo parti dell'albero boldo, che non contiene naturalmente caffeina. Ne consegue che il "tè boldo" sia privo di caffeina.